Вс, 27.01.2019
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Водители, будьте осторожны: видимость может быть ограничена из-за снегопада

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Снегопад

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

По сообщению центра управления движением, во воскресенье видимость на дорогах может быть местами ограничена из-за снегопада, пишет BNS.

Рано утром поверхность основных шоссе и крупных второстепенных дорог была влажной после обработки реагентом или покрытой смесью снега с реагентом. Местами шел снег, видимость на дорогах может быть ограничена.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами пройдут снегопады, вероятность осадков выше на побережье. Ветер слабый, переменных направлений, утром местами возможны туманы и иней. Погода останется холодной, температура воздуха днем будет удерживаться ниже 10 градусов мороза.

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