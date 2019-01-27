Водители, будьте осторожны: видимость может быть ограничена из-за снегопада

По сообщению центра управления движением, во воскресенье видимость на дорогах может быть местами ограничена из-за снегопада, пишет BNS.
Рано утром поверхность основных шоссе и крупных второстепенных дорог была влажной после обработки реагентом или покрытой смесью снега с реагентом. Местами шел снег, видимость на дорогах может быть ограничена.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами пройдут снегопады, вероятность осадков выше на побережье. Ветер слабый, переменных направлений, утром местами возможны туманы и иней. Погода останется холодной, температура воздуха днем будет удерживаться ниже 10 градусов мороза.