Пн, 28.01.2019
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  • Фото: в жилом доме в Валга взорвался газовый баллон

Фото: в жилом доме в Валга взорвался газовый баллон

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27 января в 7.30 в Центр тревоги сообщили, что в Валга в районе дач на улице Нельги горит двухэтажное здание.

Когда спасатели прибыли на место происшествие, весь верхний этаж был охвачен огнем, входить в здание было опасно. Владелец успел сам выбраться из горящего здания, его доставили в больницу.

В ходе работ по тушению в доме взорвался баллон с газом, из-за чего пожар вспыхнул с новой силой. К счастью, в это время спасателей в доме не было и никто не пострадал.

Чтобы добыть воду для тушения, спасателям пришлось сделать лунки во льду находящихся неподалеку прудов. Воду везли и за три километра из Валга, где находились ближайшие гидранты. Работы по тушению осложняла жестяная крыша дома, спасатели сняли ее, чтобы получить доступ к очагам огня.

Пожар окончательно потушили после полудня. Дом полностью выгорел изнутри. Причина пожара выясняется.

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