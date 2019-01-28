Фото: в жилом доме в Валга взорвался газовый баллон

Когда спасатели прибыли на место происшествие, весь верхний этаж был охвачен огнем, входить в здание было опасно. Владелец успел сам выбраться из горящего здания, его доставили в больницу.

В ходе работ по тушению в доме взорвался баллон с газом, из-за чего пожар вспыхнул с новой силой. К счастью, в это время спасателей в доме не было и никто не пострадал.

Чтобы добыть воду для тушения, спасателям пришлось сделать лунки во льду находящихся неподалеку прудов. Воду везли и за три километра из Валга, где находились ближайшие гидранты. Работы по тушению осложняла жестяная крыша дома, спасатели сняли ее, чтобы получить доступ к очагам огня.