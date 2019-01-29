Резкий рост расходов: на что больше всего тратят жители Эстонии?

Анализ клиентской базы банка SEB 2018 года показал существенный рост во многих сферах, связанных с частным потреблением. Расходы жителей Эстонии увеличились примерно на 30% в сфере быстрого питания, и на столько же на алкоголь; приблизительно 20-процентный рост показали расходы, совершённые в сетях автоматических заправочных станций, и на услуги по размещению.
За год объем затрат жителей Эстонии вырос практически во всех секторах товаров и услуг. Ни в одной из наиболее крупных товарных групп не наблюдалось сокращения, однако менее заметный рост наблюдался в товарной группе строительных материалов и электроники, а также в сфере услуг круизных судов.
«Топливо и алкоголь — вот две группы товаров, цена которых возросла за счет увеличения акцизов, поэтому вполне логично и увеличение затрат в этих группах. Поскольку с точки зрения наемного работника экономическая ситуация в нашей стране была долгое время очень хорошей (высокая занятость и быстрый рост заработной платы населения), то неудивительно, что люди больше тратили на свой досуг, хобби, развлечения, путешествия и ресторанные услуги. В наступившем году мы тоже не ожидаем существенного спада потребления», — сказал член правления SEB Айнар Леппанен.
Расходы жителей Эстонии на продовольствие и потребительские товары выросли за год в среднем на 8%. На 13 процентов увеличился объем продаж в ночных клубах и барах, из расходов на одежду больше всего выросли расходы на женскую одежду — на 14%. Данные взяты из анализа базы клиентов SEB в Эстонии за 2018 год, основанные на транзакциях, совершенных держателями дебетовых и кредитных карт банка.