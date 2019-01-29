Видео: на шоссе Таллинн-Пярну столкнулись грузовик, фургон и внедорожник

В 14:45 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Аре на 113-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла. «По предварительным данным, ДТП произошло, когда в ехавший со стороны Таллинна в сторону Пярну и поворачивающий налево легковой автомобиль сзади врезался фургон, который от полученного удара оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовиком, который также получил повреждения», - говорит пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Райдла. ДТП произошло на участке дороги, где максимально разрешенная скорость — 70 км/ч.