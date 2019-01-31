Педофилия, наркопреступления и избиение женщин: из EKRE исключили 200 уголовников

Из рядов Эстонской консервативной народной партии (EKRE) исключен 201 человек - речь идет о лицах, которые наказывались в уголовном порядке и чьи данные не удалены из регистра наказаний, передает Rus.err.
Кроме того, из партии исключили еще несколько лиц, которые полностью отбыли назначенное им наказание и погасили судимость, но из-за серьезности преступлений таким людям все же не место в EKRE, считают ее лидеры.
Среди исключенных - осужденные за педофилию, наркопреступления и насилие в отношение женщин.
Правление EKRE решило, что лиц, которые наказывались в административном порядке, из партии исключать не будут.
По состоянию на 31 января в EKRE состоят 8842 человека.