Чт, 31.01.2019
За сутки на политическом уровне произошел настоящий переворот: забирайте свои общественные контейнеры куда хотите, теперь нужно собирать только у домохозяйств. Сирье Потисепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Педофилия, наркопреступления и избиение женщин: из EKRE исключили 200 уголовников

Педофилия, наркопреступления и избиение женщин: из EKRE исключили 200 уголовников

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Лидеры EKRE Март и Мартин Хельме.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Из рядов Эстонской консервативной народной партии (EKRE) исключен 201 человек - речь идет о лицах, которые наказывались в уголовном порядке и чьи данные не удалены из регистра наказаний, передает Rus.err.

Кроме того, из партии исключили еще несколько лиц, которые полностью отбыли назначенное им наказание и погасили судимость, но из-за серьезности преступлений таким людям все же не место в EKRE, считают ее лидеры.

Среди исключенных - осужденные за педофилию, наркопреступления и насилие в отношение женщин.

Правление EKRE решило, что лиц, которые наказывались в административном порядке, из партии исключать не будут.

По состоянию на 31 января в EKRE состоят 8842 человека.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ