Подумаешь, Америку открыли!

На американских интернет-порталах, посвященных ведению домашнего хозяйства, уже долгое время обсуждается, как уменьшить использование бумажных полотенец и что можно придумать вместо них.

Наконец кому-то в голову пришла гениальная идея, с которой хорошо знакомы все хозяйки Эстонии, да и вообще Старого света! Это - внимание! - использование тряпок.

Так, портал PureWow пишет, что хозяйственные бумажные полотенца и салфетки загрязняют окружающую среду и их альтернативой вполне могут стать тряпочки из ткани, которые можно прополоскать под краном и высушить. А? Какова новая идея?

А на портале HomeLife, где на полном серьезе обсуждается, не будут ли неприятно пахнуть повторно используемые тряпки, пишут: нет, милые леди, если вы будете хорошо полоскать свои хозяйственные тряпочки в проточной воде, никаких неприятных запахов не будет.