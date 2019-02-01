Подумаешь, Америку открыли!

Полезные советы часто бывают не только абсолютно бесполезными для некоторой части читателей, но и хорошо известными в течение нескольких поколений. Так, широко рекламируемый способ чистки ковров снегом был прекрасно известен еще нашим прабабушкам! Портал Kodustiil обнаружил, что американцы открыли для себя наше старое приспособление для уборки. Читайте!
На американских интернет-порталах, посвященных ведению домашнего хозяйства, уже долгое время обсуждается, как уменьшить использование бумажных полотенец и что можно придумать вместо них.
Наконец кому-то в голову пришла гениальная идея, с которой хорошо знакомы все хозяйки Эстонии, да и вообще Старого света! Это - внимание! - использование тряпок.
Так, портал PureWow пишет, что хозяйственные бумажные полотенца и салфетки загрязняют окружающую среду и их альтернативой вполне могут стать тряпочки из ткани, которые можно прополоскать под краном и высушить. А? Какова новая идея?
А на портале HomeLife, где на полном серьезе обсуждается, не будут ли неприятно пахнуть повторно используемые тряпки, пишут: нет, милые леди, если вы будете хорошо полоскать свои хозяйственные тряпочки в проточной воде, никаких неприятных запахов не будет.
Нам с вами это читать, конечно, смешно, но факт чрезмерного использования всяческих бумажных полотенец и хозяйственной бумаги налицо. Kodustiil призывает дружно перейти на тряпки, используя при этом не порванные на куски старые пододеяльники, а новые, красивые. Есть еще один вариант - кухонные полотенца, которые можно разделить на две группы: одни продолжать использовать по назначению, а другие, постарше или похуже, перевести в разряд тряпок и протирать ими столы, плиту и прочие загрязнившиеся поверхности. И будет вам счастье.