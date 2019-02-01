Окружной суд в два раза снизил штраф директору нарвского детсада

Татьяна Корелина будет выплачивать эту сумму в течение шести месяцев по частям, каждый месяц с момента вступления решения суда в силу - как минимум 260 евро, сообщила пресс-секретарь судов первой и второй инстанции Криста Тамм порталу Rus.ERR.

В июне 2018 года Вируский уездный суд признал директора нарвского детского сада Татьяну Корелину (48) виновной в подделке документов и наказал ее денежным взысканием в размере 200 дневных ставок, то есть 3120 евро.

Окружной суд счел, что такое суровое денежное наказание превышает размер вины Корелиной: он принял во внимание мотивы поступка Корелиной, небольшой масштаб нарушений, относительно невысокую должностную позицию обвиняемой и отсутствие прежних наказаний.

Решение окружного суда можно обжаловать в Государственном суде.