Январь на дорогах в Ида-Вирумаа: пять ДТП, один погибший и четверо пострадавших

К сожалению, погиб один человек. 5 января в 16.18 на 5-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва, автомобиль Ford, за рулем которого находился 63-летний мужчина, наехал на лежавшего на дороге мужчину, который скончался на месте происшествия.

Также произошло четыре ДТП, в которых пострадало четверо человек, в том числе пятилетний ребенок. Последнее январское ДТП произошло в Нарве, когда на улице Кангеласте водитель, 58-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyotа, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступила дорогу пешеходам, пятилетней девочке, переходившей дорогу вместе с бабушкой. В результате наезда ребенок упал на дорогу и пострадал. Девочку доставили в Нарвскую больницу. Обстоятельства происшествия выяснит производство.

За прошлый месяц в уезде было задержано 37 нетрезвых водителей, из них две трети – 24 человека, управляли автомобилем в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке. Из них четверо, в свою очередь, находилось в состоянии наркотического опьянения.

Из задержанных нетрезвых водителей четверо были задержаны с помощью звонков внимательных жителей на номер 112. Каждый такой задержанный водитель – это предупрежденное потенциальное ДТП, и полиция благодарит всех звонящих в полицию людей, которые сообщают об опасных водителях.

В прошлом месяце по вине пьяного водителя произошло только одно ДТП, это случилось 14 января в Йыхви, но это ДТП, с счастью, обернулось только материальным ущербом.

Дорожные условия сейчас тяжелые для всех участников дорожного движения – на скользком покрытии сложнее передвигаться и транспортным средствам, и пешеходам. Поэтому полиция просит всех участников дорожного движения не торопиться и быть внимательными.

Водителям следует сбавлять скорость, приближаясь к зебрам, а пешеходов просят не удивлять водителей неожиданными действиями, выбегая на дорогу в не предназначенном для этого месте или не ступать на зебру, не убедившись, что водитель успел затормозить.

Несмотря на то, что погодные условия начинают периодически улучшаться, нельзя позволять себе потерять бдительность. Следует уважительно относится к окружающим участникам дорожного движения. Даже один пострадавший – это слишком много.