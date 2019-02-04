Пн, 4.02.2019
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  • В ограблении ювелирного магазина в Амстердаме подозревают уроженца Эстонии

В ограблении ювелирного магазина в Амстердаме подозревают уроженца Эстонии

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Часы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Victoria Jones / PA Wire/PA Images / Scanpix

Полиция Германии задержала уроженца Эстонии, которого подозревают в ограблении ювелирного магазина в Амстердаме и в похищении часов на общую сумму в 125 000 евро.

Об этом BNS стало известно из источников в полиции Германии, сообщивших, что 34-летнего уроженца Эстонии задержали в ходе обычной проверки на дорогах близ голландской границы в автобусе Амстердам-Берлин.

В рюкзаке у задержанного обнаружили 14 часов класса люкс с этикетками и воздушный пистолет.

Пятью часами позже мужчина сознался в совершенном им преступлении.

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