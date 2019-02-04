В ограблении ювелирного магазина в Амстердаме подозревают уроженца Эстонии

Полиция Германии задержала уроженца Эстонии, которого подозревают в ограблении ювелирного магазина в Амстердаме и в похищении часов на общую сумму в 125 000 евро.
Об этом BNS стало известно из источников в полиции Германии, сообщивших, что 34-летнего уроженца Эстонии задержали в ходе обычной проверки на дорогах близ голландской границы в автобусе Амстердам-Берлин.
В рюкзаке у задержанного обнаружили 14 часов класса люкс с этикетками и воздушный пистолет.
Пятью часами позже мужчина сознался в совершенном им преступлении.