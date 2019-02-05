Вт, 5.02.2019
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Прокатись с Оттем Тянаком на спецучастке ралли Швеции!

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Ott Tänak Rootsi rallil 2018. aastal.

ФОТО: FREDRIK KARLSSON / imago/Bildbyran

Перед стартующим на следующей неделе вторым этапом чемпионата мира по ралли Отть Тянак и команда "Тойота" опубликовали в соцсетях видео, посмотрев которое любой желающий сможет окунуться в неповторимую атмосферу заснеженных трасс ралли Швеции.

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя серьезно готовятся к стартующему в следующий четверг ралли Швеции. Еще одна неудача на этапе КМ может поставить если не крест, то знак вопроса - действительно ли Тянак способен выиграть чемпионат мира?

Пока же до старта остается чуть больше недели и болельщики могут, хоть и по средствам интернета, но проехать с нашими раллистами один из спецучастков шведского этапа чемпионата мира.

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