Прокатись с Оттем Тянаком на спецучастке ралли Швеции!

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя серьезно готовятся к стартующему в следующий четверг ралли Швеции. Еще одна неудача на этапе КМ может поставить если не крест, то знак вопроса - действительно ли Тянак способен выиграть чемпионат мира?

Пока же до старта остается чуть больше недели и болельщики могут, хоть и по средствам интернета, но проехать с нашими раллистами один из спецучастков шведского этапа чемпионата мира.