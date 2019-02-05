Матери утонувшего трехлетнего ребенка грозит условный срок

По оценке прокурора, мать должна быть признана виновной в том, что по неосторожности своими действиями привела к гибели ребенка и приговорена к девяти месяцам условного тюремного заключения, но из-за сокращенного производства срок сократят на треть.

По оценке защитника, в отношении матери необходимо применить статью Пенитенциарного кодекса, которая позволяет ее освободить от наказания, поскольку в результате преступления она сама сильно пострадала.

Суд примет решение 14 февраля.

Согласно обвинению Пыхьяской префектуры, 9 марта прошлого года мать оставила своего трехлетнего ребенка без присмотра, в результате чего ребенок утонул в реке Вяэне.

Данные следствия показывают, что вечером 9 марта прошлого года в полицию позвонила женщина и сообщила, что пропал ее трехлетний ребенок. Прибывший на место происшествия патруль выяснил, что ребенок был на улице один, в то время как его мать находилась в доме с другими детьми и занималась домашними делами. Отца в то время дома не было.

Отправившиеся на поиски ребенка полицейские нашли его труп в тот же вечер в реке Вяэна. Из материалов уголовного дела следует, что ребенок около часа находился один на территории хутора на детской площадке, которая находится в 24 метрах от реки Вяэна. Согласно версии следствия, ребенок подошел к берегу и, поскользнувшись, упал в воду.

В обвинительном заключении написано, что женщина оставила маленького ребенка без присмотра, что привело к его смерти.

По словам окружного прокурора Риты Синивяли, прежде Государственный суд отмечал, что трехлетний ребенок – это лицо, не способное понимать происходящее, чья жизнь и здоровье находятся под угрозой, прежде всего, из-за собственной неспособности объективно оценить имеющиеся во внешнем мире опасности и учитывать их.