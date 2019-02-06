Ср, 6.02.2019
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Не подавших декларации о доходах ждет неприятный сюрприз от налоговой

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Ведущий специалист Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.

ФОТО: ERIK PROZES / Raul Mee/Mollusk Media

На этой неделе от Налогово-таможенного департамента получат оповещения более 6000 человек, которые не подали налоговые декларации за 2017 год. Теперь они должны будут представить их совместно с декларацией за 2018 год и, вероятно, доплатить подоходный налог.

По словам представителя Налогово-таможенного департамента Ханнеса Удде, департамент ждет деклараций о доходах от всех получивших оповещения, передает Postimees.

«После подачи декларации выяснится окончательная налоговая обязанность человека, когда будут учтены и все вычеты, которые можно будет сделать из облагаемого налогом дохода», - сказал Удде.

«Период декларирования доходов начнется 15 февраля, но просим запастись временем, поскольку в первые дни желающих войти в e-maksuamet/e-toll будет больше всего. Несомненно, стоит рассмотреть варианты входа на сайт декларирования доходов напрямую или через банковскую ссылку, поскольку с 1 февраля использование карточек с паролями больше невозможно», - добавил Удде.

С этого года сайт для декларирования доходов изменился, теперь у него новое оформление и несколько дополнительных функций. Добавлены предварительно заполненные данные и уменьшено количество запрашиваемых данных, кроме того, при необходимости система автоматически запрашивает дополнительные документы и подтверждения.

При желании подоходный налог можно уплатить частями, для этого нужно подать ходатайство в e-maksuamet/e-toll о рассрочке налогового долга. Срок возврата переплаченного подоходного налога – 1 июля.

Предполагаемый размер своей налоговой обязанности можно узнать в e-maksuamet/e-toll в графе «Minu sissetulekud» (мои доходы).

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