Эксперты ООН встревожены состоянием ядерной программы КНДР

Ракетно-ядерная программа КНДР, по мнению экспертов ООН, остается полностью в рабочем состоянии, пишет DW.com. Северная Корея, в числе прочего, использует гражданские объекты, такие как аэропорты, чтобы производить и испытывать баллистические ракеты, а также предотвратить их возможное уничтожение в случае ударов со стороны США, сообщает в среду, 6 февраля, агентство AFP со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию доклада Совета Безопасности ООН.

В этом докладе эксперты констатируют, что санкции, введенные мировым сообществом против Северной Кореи, в целом, неэффективны: КНДР продолжает получать незаконные поставки нефти, продавать уголь и нарушать эмбарго на продажу оружия, пытаясь поставлять вооружения Сирии, повстанцам-хуситам в Йемене, Ливии и Судану. Финансовые санкции против КНДР применяются в недостаточной мере и массово нарушаются, отмечается в документе.

Трамп и Ким встретятся в конце февраля во Вьетнаме

Доклад ООН передан Совбезу ООН в преддверии запланированной второй встречи в верхах между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Трамп, выступая накануне в Конгрессе США с ежегодным посланием к народу, подтвердил, что он намерен встретиться с Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля и предпринять очередную попытку уговорить его отказаться от производства ядерного оружия.