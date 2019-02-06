СМИ. Иллюстративное фото. ФОТО: Toomas Huik.

В обзоре британской прессы:

США и Россия выходят из ядерного договора. Что делать Британии?

В ноябре 1983 года военный альянс НАТО провел симуляцию столкновения с Советским Союзом. Учебная операция «Опытный лучник» была настолько правдоподобной, что русские подумали, что это не учения, и начали ответную мобилизацию, начинает свою колонку обозреватель Guardian Рафаэль Бер.

Сегодня Европа немного нестабильна, но нельзя сказать, что она находится на грани ядерной войны. В этом есть заслуга и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На прошлой неделе Дональд Трамп вывел США из договора, сославшись на нарушения со стороны России. Владимир Путин симметрично ответил в выходные. Исчезает мировой памятник победе рациональной дипломатии над милитаристской паранойей, сетует Рафаэль Бер.

Британия почти не реагирует, хотя потрясение основ европейской ядерной безопасности могло бы заинтересовать Вестминстер. В понедельник было обсуждение в палате общин, но людей пришло немного. Никто не спорил с тем, что Россия нарушила договор и никто не делал вид, что мы как-то можем повлиять на реакцию Трампа.

Это беспокоит обозревателя Guardian по двум причинам. Во-первых, нет никакой стратегии, которая могла бы помешать Путину подорвать институциональную базу британской национальной безопасности. Во-вторых, Трамп будет только рад, если вся эта база обрушится полностью. Выстраивать отношения с непредсказуемым Кремлем сложно, и никому не хочется связываться еще и с непредсказуемым Белым домом.

Трамп оформил выход из договора как ответ на нарушения России, но на самом деле отношения между этими странами сложнее. Американский силовой истеблишмент приходит в ужас от свидетельств вмешательства России в выборы 2016 года, но равной себе ее не считает. Скорее эти люди считают Путина мстительным троллем, обиженным на то, что его страна потеряла могущество.

Сам Трамп демонстрирует очень неоднозначное и непонятное отношение к Кремлю: как клиент, который воспользовался услугой, но не хочет об этом вспоминать.

И Трамп, и Путин испытывают отвращение при мысли, что большая страна может уступить маленькой, если того требует право. Именно поэтому Трампу не нравится Евросоюз. Из-за того же инстинкта он не любит и НАТО: Трамп регулярно критикует европейских партнеров за невыполнение финансовых обязательств перед альянсом и в прошлом допускал, что США могут из него выйти.

Для Трампа любой договор, заключенный его предшественниками, - это надувательство и попытка иностранцев нажиться на величии Америки. Европа для него - досадная помеха торговым операциям и слабый в военном отношении регион.

Китай - намного важнее. Аналитики считают, что именно рост его мощи был настоящей причиной выхода США из договора. Какой смысл в договоре, если он связывает Вашингтон, но не Пекин?

В этом смысле Трамп - продолжатель традиции. В США считают европейцев «халявщиками» в военном отношении с тех пор, как закончилась холодная война.

Нежелание Германии становиться мощной военной державой оставляет роль защитников Европы (непосредственных обладателей ее ядерного потенциала) Британии и Франции.

Брекзит все портит. После отравления в Солсбери европейские партнеры поддержали Британию, выслав российских дипломатов. Но долго ли продлится это взаимопонимание?

«Токсичная культура» в Amnesty International

В правозащитной организации Amnesty International - токсичная рабочая культура. К такому выводу пришла независимая комиссия, проведя исследование.

Исследование заказали независимому консультанту KonTerra Group после того, как двое сотрудников Amnesty в течение двух месяцев покончили с собой. Это произошло в прошлом году. Один из них оставил записку, в которой связывал самоубийство с условиями на работе.

Как сообщает Times, в своем итоговом докладе эксперты говорят о сложившихся в организации традициях буллинга, публичного унижения, дискриминации и переработок.

Из-за этого, считают консультанты, страдает работа организации. Такая рабочая культура противоречит декларируемым НКО ценностям: в Amnesty нарушаются права человека.

Когда информация об этой «токсичной» культуре станет публичной, оппоненты Amnesty, включая правительства ряда стран, наверняка попытаются воспользоваться этим, чтобы дискредитировать НКО.

Консультанты исследовали жизнь лондонского офиса Amnesty. Сотрудники рассказали им об оскорблениях со стороны менеджеров на совещаниях, о практике исключения тех или иных коллег и многом другом.

Кроме того в компании увидели «культуру мученичества»: ее сотрудники были настолько привержены идеям НКО, что брали на себя слишком много работы и работали в ущерб своему здоровью.

Генеральный секретарь Amnesty Куми Наиду назвал итоги исследования удручающими и пообещал в течение месяца представить план внутренних реформ в Amnesty.

Галлюциногенное оружие России

Times c тревогой пишет, что российские фрегаты начали оснащать оружием, которое должно вызывать у врагов галлюцинации и тошноту.

Оружие 5Р-42, «Филин», производит госкомпания Росэлектроника, его установили на фрегатах «Адмирал Катасонов» и «Адмирал Горшков». Ожидается, что оружие также установят на двух строящихся фрегатах того же класса.

«Филин» позволяет ночью и в сумерки подавлять каналы наблюдения, и прицеливания. Фактически оружие, которое с помощью таких каналов наводится на цель, эту цель теряет. Происходит это за счет использования принципа модуляции яркости излучения в видимой части электромагнитного спектра, сообщили в госкомпании.

Нелетальный «Филин» эффективен на расстоянии до двух километров. Волонтеры, на которых испытывали оружие, не смогли стрелять по объекту, который защищал «Филин». Пятая часть волонтеров испытала галлюцинации, около половины - дезориентацию.