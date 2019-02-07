Соцдемы пойдут на евровыборы с новым председателем?

Советник входящего в ряды соцдемов министра культуры Индрека Саара Сильвер Мейкар в понедельник в радиоинтеревью Äripäev произнес заслуживающую внимания фразу: если председатель партии Евгений Осиновский сказал, что соцдемы получат после выборов 20 мест в парламенте, а такого результата мы не достигнем, придется выбрать для партии нового председателя.

О возможности смены председателя социал-демократов после выборов говорят давно. Тема возникла летом прошлого года, когда до СМИ дошли слова Саара о том, что он готов взять на себя ответственность главы соцдемов. Это посчитали попыткой начать процесс смены лидера еще до выборов в Рийгикогу, но наличие таких планов сам Саар неоднократно опровергал.

Поддержка соцдемов под предводительством Осиновского в длительной перспективе не выросла, скорее борьба Осиновского с алкогольными акцизами столкнула ее вниз, что – хотя это и является темой финансов – закрепилось за ним как за министром труда и здравоохранения.

Для спасения ситуации Осиновский отказался от министерского портфеля, объяснив это желанием сосредоточиться на предстоящих выборах. И этот шаг подвергся критике, хотя то обстоятельство, что Осиновский ушел с медийной картинки и смог привести в партию несколько именитых политиков, снова подняло рейтинг партии выше опасного избирательного порога.

Рейтинг никак не хочет подниматься

На летнем общем собрании Социал-демократической партии Осиновский четко проговорил и свои цели на выборы: соцдемы нацелены на 20 мест в Рийгикогу, что станет их лучшим результатом за всю историю. Время замечательных рейтингов соцдемов тогда уже давно прошло, но к моменту проведения общего собрания, которое прошло в июне, все же смогли достичь 14 процентов, что для социал-демократов было одним из лучших результатов прошлого года. На данный момент, когда до выборов остался всего месяц, поддержка соцдемов составляется 12 процентов.

Сильвер Мейкар объяснил Postimees свои слова тем, что если результат выборов у соцдемов окажется слабым, кто-то должен будет за это ответить: «Если партия не может добиться результата, который пообещал председатель, то внутри партии возникнет вопрос – кто отвечает? И отвечать должен председатель. Четыре года назад Осиновский бросил перчатку Свену Миксеру (бывший председатель партии – ред.), поскольку обещали 20 мест, а получили 15. Теперь может получиться то же самое».

Понятно, что, например, 19 мест в парламенте не будут означать провала Социал-демократической партии, заверил Мейкар: «Для меня разочарование членов партии возникнет в той ситуации, если мы получим меньше 16 мест. Потенциал социал-демократов, если посмотреть наш список и программу, действительно позволяет взять 20 мест».

Евгений Осиновский сказал, что сейчас вся партия работает для того, чтобы вечером 3 марта поздравить друг друга с достижением сильного результат: «Я искренне удивлен работоспособностью тех кандидатов, которые наряду с кампанией успевают подумать о том, кому достанется их симпатия на летнем общем собрании, когда пройдут очередные выборы руководства».

Заслуживает внимания тот факт, что Осиновский упоминает летнее очередное общее собрание. Но будет еще одна, более ранняя возможность поднять вопрос руководителя.

Списки баллотирующихся на выборах людей в Социал-демократической партии утверждает общее собрание. В отличие от, например, Партии реформ, соцдемы пока утвердили списки только для выборов в парламент, но не для выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае.