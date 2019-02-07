Маклер: можно ли торговаться, покупая новую квартиру?

«Один застройщик выходит на рынок с продуктом, в цену которого включена некая сумма, на которую он может уменьшить цену, если покупатель вздумает торговаться. Если в цену квартиры включено, например, 5000 евро скидки, застройщик разрешит покупателям поторговаться и легко уступит. Добрый разработчик не останется в накладе, так как клиенты, которые не торгуются, заплатят за квартиру немного выше рыночной цены», - привела пример Тоотс.

А вот другой разработчик недвижимости, например, предлагает свой товар по рыночной стоимости, не оставляя клиенту возможности торговаться. Цена не включает «воздух», который может быть использован для предоставления скидок. В таких случаях вам уступят разве что тысячу. В таких случаях, однако, часто возникает ситуация, когда отрицательный ответ может ввести клиента в заблуждение, и тот составит негативное впечатление от всего рынка недвижимости.