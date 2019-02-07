Эстонский спортсмен стал чемпионом мира по буерному спорту

"Соревнования были очень тяжелыми: в первый день дул очень сильный ветер, да и соперник из России был очень серьезный. Однако потом ветер утих, но тут девушка из Польши сумела выиграть два заезда и обострить ситуацию в таблице. Перед сегодняшним днем разница в очка была ничтожной - всего два пункта. Я стабильно попадал в тройку. По системе соревнований худший результат у нас не идет в зачет - у меня провалов не было, а у конкурентов случались. Я должен был сегодня выиграть хотя бы один заезд и в первой же гонке я одержал победу. Очень рад своему четвертому титулу чемпиона мира," - сказал Расмус Маалинн.