Чт, 7.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов
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Эстонский спортсмен стал чемпионом мира по буерному спорту

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19aastane Rasmus Maalinn seilas Poolas täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel kuuenda koha vääriliselt.

ФОТО: Pärnu jahtklubi

В Польше на озере Семянyвка в классе DN чемпионом мира в зимнем парусном спорте стал пярнусец Расмус Маалинн, передает Pärnu Postimees.

Хотя спортсменам предстоит еще один заезд, результаты Маалинна позволили занять ему первое место досрочно.

"Соревнования были очень тяжелыми: в первый день дул очень сильный ветер, да и соперник из России был очень серьезный. Однако потом ветер утих, но тут девушка из Польши сумела выиграть два заезда и обострить ситуацию в таблице. Перед сегодняшним днем разница в очка была ничтожной - всего два пункта. Я стабильно попадал в тройку. По системе соревнований худший результат у нас не идет в зачет - у меня провалов не было, а у конкурентов случались. Я должен был сегодня выиграть хотя бы один заезд и в первой же гонке я одержал победу. Очень рад своему четвертому титулу чемпиона мира," - сказал Расмус Маалинн.

В молодежном классе Ice Optimist также лидирует эстонка Лисбет Таггу.

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