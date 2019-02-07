Виноделы объявили всеэстонский конкурс домашнего вина

По словам члена правления Союза малых пивоваров Эстонии и инициатора конкурса лучшего домашнего вина Тийны Куулер, для изготовления успешного вина, которое может принести победу, не нужно что-то экзотическое — предыдущие напитки-победители были изготовлены из наших эстонских фруктов и ягод. «Любимым сырьем домашних виноделов Эстонии являются, разумеется, яблоки, за ними следуют смородина всех цветов и крыжовник, на третьем месте ревень, популярность которого в каком-то смысле является сюрпризом и только после них идет необычное сырье. Таким образом, возможностей для победы есть у всех немало», - пояснила Куулер, добавив, что в трех случаях победили как раз яблоки, в двух годах — вишня, еще в двух — черноплодная рябина и один год — зеленая смородина.

«Для участия в конкурсе вина важнее всего желание и целеустремленность. Цель конкурса, на котором представлено изготовленное с большим старанием вино, заключается в улучшении винной культуры Эстонии и в напоминании того, что у зарубежных виноградных вин и сидров есть достойная альтернатива», - добавила Куулер.

7 и 8 февраля на выставке вина Эстонской ассоциации сомелье впервые открывается возможность попробовать черносмородиновое вино, занявшее второе место на конкурсе вина 2018 года. Занявший второе место Меэлис Каськ в качестве приза получил право на официальный розлив партии своего напитка с помощью Veinivilla. Изготовленное в профессиональной среде вино дает такой пыл, что сейчас Каськ занимается налаживанием уже своего официального производства, переходя из разряда любителей в ряды профессионалов.

Победители будут определены 29 июня на фестивале малых производителей Эстонии.

Конкурс поддерживают Эстонская ассоциация сомелье, а также Cider Mill вместе с Veinivilla.