Представительство EAS в Дубае откроется 10 февраля

"Несомненно, открытие представительства в Дубае - хорошая новость для наших бизнесменов и важный шаг к укреплению экономических отношений с государствами Персидского залива", - сказал Ратас в распространенном в пятницу сообщении EAS.

Эстония также является официальным гостем на конференции World Government Summit, которая пройдет в это время в Дубае, пишет rus.err.ee.

Помимо представительства EAS, Эстония откроет летом посольство в ОАЭ и примет участие во всемирной выставке, которая пройдет в Дубае в 2020 году.