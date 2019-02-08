Представительство EAS в Дубае откроется 10 февраля

В церемонии открытия представительства Фонда развития предпринимательства (EAS) в Дубае примут 10 февраля участие премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист.
"Несомненно, открытие представительства в Дубае - хорошая новость для наших бизнесменов и важный шаг к укреплению экономических отношений с государствами Персидского залива", - сказал Ратас в распространенном в пятницу сообщении EAS.
Эстония также является официальным гостем на конференции World Government Summit, которая пройдет в это время в Дубае, пишет rus.err.ee.
Помимо представительства EAS, Эстония откроет летом посольство в ОАЭ и примет участие во всемирной выставке, которая пройдет в Дубае в 2020 году.
Представительство EAS возглавит финн Юкка Хахлантеря, имеющий большой опыт работы в этом регионе и задачей которого станет оказание содействия эстонским фирмам в налаживании экспорта товаров и услуг на рынки стран Персидского залива.