«Они должны где-то жить»: тысячи строителей из Украины снимают квартиры в Таллинне

А в Таллинне средняя стоимость квартир повысилась до 1906 евро за квадратный метр. «В столице жизнь кипит, и вследствие роста численности населения спрос на жилье сохраняется на весьма высоком уровне. Рынок съемного жилья также достаточно активен, поскольку тысячи приехавших из Украины строителей также должны где-то жить», – отметил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

По корригированным сведениям, еще в декабре минувшего года индекс Pindi составлял 1523 €/m², и если в том же месяце в индексированных городах было заключено 1177 сделок с квартирной собственностью, то в январе нынешнего года их количество достигло 1162.

Для сравнения – в 2018 году в индексных городах было совершено 1199 сделок с квартирной собственностью.

Если сравнить с декабрем 2018 на пике цен, то индекс ниже на 1.7% По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится выше на 140 процентов.