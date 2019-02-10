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  • Галерея: в Кадриорге прошел праздник снежных скульптур и фестиваль огневого искусства

Галерея: в Кадриорге прошел праздник снежных скульптур и фестиваль огневого искусства

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В субботу, 9 февраля, в 16 часов в парке Кадриорг открылась скульптурная мастерская по лепке снежных баб, а в 17 часов  на концертной площадке прошел фестиваль огневых представлений.

Главный организатор фестиваля - Союз огневых артистов Эстонии. Конкурс  фестиваля огненных представлений с участием мастеров  из-за рубежа, проводимый уже седьмой год, носил название "Место встречи изменить нельзя".

Соревнования проходили по трем категориям: сольное выступление для определения лучшего Огневого артиста мира в 2019 году; групповое - для выявления лучшей труппы в этом виде искусства и импровизированное выступление, определяющее Короля импровизации.

Смотрите фото!

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