Галерея: в Кадриорге прошел праздник снежных скульптур и фестиваль огневого искусства

Главный организатор фестиваля - Союз огневых артистов Эстонии. Конкурс фестиваля огненных представлений с участием мастеров из-за рубежа, проводимый уже седьмой год, носил название "Место встречи изменить нельзя".

Соревнования проходили по трем категориям: сольное выступление для определения лучшего Огневого артиста мира в 2019 году; групповое - для выявления лучшей труппы в этом виде искусства и импровизированное выступление, определяющее Короля импровизации.