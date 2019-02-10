Вс, 10.02.2019
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  • Обвиняемый в сексуальных домогательствах и издевательствах бизнесмен заплатил работникам за молчание миллионы евро

Обвиняемый в сексуальных домогательствах и издевательствах бизнесмен заплатил работникам за молчание миллионы евро

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Филипп Грин.

ФОТО: Scanpix/ AP

Британский миллиардер и владелец Arcadia Groupp Филипп Грин заплатил пяти работникам миллионы евро за молчание, чтобы скрыть случаи домогательства и издевательств на рабочем месте, передает Postimees.

Telegraph пишет, что пять работников Arcadia Groupp подписали договор, который запрещает им говорить о домогательствах и издевательствах со стороны Грина.

Как сообщили источники издания, Грин заплатил одной женщине миллион фунтов, то есть 1,14 миллиона евро, чтобы общественность не узнала о случае сексуального домогательства на рабочем месте. Согласно обвинению, глава компании лапал ее, целовал и отпускал комментарии по поводу ее веса.

Чернокожему работнику мужского пола выплатили миллион фунтов за расистские комментарии Грина. Другой работнице заплатили компенсацию в размере сотни тысяч евро, поскольку Грин сексуально домогался ее. Еще одна работница также получила внушительную компенсацию, поскольку Грин хватал ее и лапал. Один работник ушел с работы с компенсацией в размере месячной заработной платы после того, как Грин разбил его телефон.

По данным издания, все пять работников взяли деньги и подписали соглашения о молчании.

Грин отрицает все обвинения. Его адвокаты сказали изданию, что Грин эмоциональный бизнесмен, который иногда может быть вспыльчивым и демонстрировать работникам агрессию. Миллиардер ранее с помощью постановления суда мешал Telegraph писать о случаях домогательств.

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