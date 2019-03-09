Отть Тянак завершил субботу на третьем месте

Лидирует по-прежнему Себастьян Ожье, которому Тянак проигрывает 41 секунду. Француз сегодня занимал, в основном, вторые места, но основные конкуренты, Тянак и Тьерри Нойвиль, были немного медленнее и пока пошатнуть позиции Ожье не смогли. Второе место занимает Эфлайн Эванс на "Форд Фиеста". Тьерри Нойвиль идет в общем зачете Ралли Мексики на четвертом месте. Он проигрывает Тянаку более чем полминуты.