Осиновский: Каллас при формировании коалиции действовала неумело

"Критика из оппозиции большого ума не требует. Управление правительством и его формирование – это искусство, для которого требуется немного больше опыта и навыков. Конечно, лидер партии с небольшим опытом довольно неумел в этом вопросе. Однако в конце концов в политике есть стратегические цели, интересы и парламентская математика, которая определяет, что возможно, а что – нет", – сказал ERR Осиновский.