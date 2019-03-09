Сб, 9.03.2019
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  • Осиновский: Каллас при формировании коалиции действовала неумело

Осиновский: Каллас при формировании коалиции действовала неумело

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Евгений Осиновский.

ФОТО: SANDER ILVEST /

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сказал, что правление партии соберется в понедельник, чтобы обсудить предложение Партии реформ, передает rus.err.ee.

"Критика из оппозиции большого ума не требует. Управление правительством и его формирование – это искусство, для которого требуется немного больше опыта и навыков. Конечно, лидер партии с небольшим опытом довольно неумел в этом вопросе. Однако в конце концов в политике есть стратегические цели, интересы и парламентская математика, которая определяет, что возможно, а что – нет", – сказал ERR Осиновский.

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