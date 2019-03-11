Пьяный водитель в Ида-Вирумаа нанес травмы двум полицейским при задержании

Двое полицейских пострадали в Ида-Вируском уезде при задержании 28-летнего мужчины за вождение в нетрезвом виде.
Сообщение о пьяном водителе за рулем в волости Вяйке-Маарья поступило в полицию 9 марта, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Идаской префектуры.
В деревне Хирла автомобиль подозреваемого был остановлен, но управлявший им 28-летний мужчина повел себя агрессивно и оказал сопротивление полиции.
«26-летняя женщина и 50-летний мужчина получили травмы. Подозреваемого задержали», - говорится в сообщении префектуры.