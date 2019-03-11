Пн, 11.03.2019
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  • Пьяный водитель в Ида-Вирумаа нанес травмы двум полицейским при задержании

Пьяный водитель в Ида-Вирумаа нанес травмы двум полицейским при задержании

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Полицейский проверяет водителя. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

Двое полицейских пострадали в Ида-Вируском уезде при задержании 28-летнего мужчины за вождение в нетрезвом виде.

Сообщение о пьяном водителе за рулем в волости Вяйке-Маарья поступило в полицию 9 марта, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Идаской префектуры.

В деревне Хирла автомобиль подозреваемого был остановлен, но управлявший им 28-летний мужчина повел себя агрессивно и оказал сопротивление полиции.

«26-летняя женщина и 50-летний мужчина получили травмы. Подозреваемого задержали», - говорится в сообщении префектуры.

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