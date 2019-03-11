Таллинн – город талантов: два любителя пива застряли в магазине и позвали на помощь МуПо

«Магазин был закрыт и два гражданина неожиданно обнаружили, что они совсем одни среди стройматериалов. Как кассиры, так и другой персонал уже ушли. Патруль попросил их стоять на месте. Мужчина в свою очередь попросил патруль не слишком торопиться, поскольку он с товарищем до сих пор проводили время, попивая купленное ранее в R-kiosk пиво», - рассказывает пресс-секретарь МуПо Мели Хунт.