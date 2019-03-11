Шойгу: российская армия стала сильнее

Глава российского минобороны Сергей Шойгу отчитался о результатах перевооружения российской армии, сообщает RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
По словам руководителя российского военного ведомства, за последние шесть лет Вооруженные силы России получили более тысячи самолетов и вертолетов, около 4000 танков и других бронированных машин, три стратегических подводных крейсера, семь подлодок и 161 надводный корабль.
Шойгу отметил, что уровень оснащенности российской армии современным оружием вырос за этот период почти в четыре раза.
Число контрактников выросло более чем в два раза и достигло 394 000 человек, была усилена группировка в Крыму, а с 2019 года на вооружение начнут поступать разведывательно-ударные беспилотные комплексы средней дальности.