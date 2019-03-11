Шойгу: российская армия стала сильнее

По словам руководителя российского военного ведомства, за последние шесть лет Вооруженные силы России получили более тысячи самолетов и вертолетов, около 4000 танков и других бронированных машин, три стратегических подводных крейсера, семь подлодок и 161 надводный корабль.

Шойгу отметил, что уровень оснащенности российской армии современным оружием вырос за этот период почти в четыре раза.