Негодные азиаты и потенциальные абажуры приветствуют дипломатические успехи центристов

Я думаю, и русские политики-центристы прекрасно отдают себе отчет, с кем они собрались сотрудничать во имя светлого будущего. Разумеется, это не вызывает у них бурного восторга, но, по крайней мере, до сих пор четкое неприятие происходящего почему-то выразили вовсе не представители меньшинства, которых рвущиеся к власти ксенофобы должны беспокоить больше всего, а Раймонд Кальюлайд. А что мы слышим от русских центристов?

Мария Юферева-Скуратовски принимает самое сложное в ее жизни решение и сообщает, что уходит с поста старейшины в Рийгикогу. Яна Тоом публично поддерживает Кальюлайда, но предлагает подождать и все еще видит возможности для переговоров с другими силами. Михаил Корб вещает нечто о том, что он представляет интересы избирателей и ищет точки соприкосновения с другими партиями. Редактор «Столицы» Александр Чаплыгин поминает добрым словом коня и трепетную лань, но сам заявляет, что ему-то вообще выходить неоткуда, поскольку он не член партии. А остальные затаились и молчат, как, кстати, и самый известный русский представитель «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс.

Оно, конечно, договариваться – это похвальное умение. Но, во-первых, в данном случае с партией, за которую голосовали из чувства протеста против предшествующей политики, пытаются объединиться те, кто несет непосредственную ответственность за эту политику. Во-вторых, история знает много красноречивых примеров «удачных» договоров. В-третьих, тесный союз националистов и социалистов означает, что в Эстонии пытается утвердиться национал-социализм. Простите, я не слишком мягко выразилась?