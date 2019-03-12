Негодные азиаты и потенциальные абажуры приветствуют дипломатические успехи центристов

Даже если приглашение EKRE к коалиционным переговорам – это своего рода попытка прощупать границы допустимого, показать избирателям ультраправых, что их мнение уважают и голос значительной части населения учитывают, а реформистам – что все может быть решено и без них и можно было бы поумерить гонор, произошедшее в Центристской партии уже нанесло урон и ей самой, и государству в целом.
Я думаю, и русские политики-центристы прекрасно отдают себе отчет, с кем они собрались сотрудничать во имя светлого будущего. Разумеется, это не вызывает у них бурного восторга, но, по крайней мере, до сих пор четкое неприятие происходящего почему-то выразили вовсе не представители меньшинства, которых рвущиеся к власти ксенофобы должны беспокоить больше всего, а Раймонд Кальюлайд. А что мы слышим от русских центристов?
Мария Юферева-Скуратовски принимает самое сложное в ее жизни решение и сообщает, что уходит с поста старейшины в Рийгикогу. Яна Тоом публично поддерживает Кальюлайда, но предлагает подождать и все еще видит возможности для переговоров с другими силами. Михаил Корб вещает нечто о том, что он представляет интересы избирателей и ищет точки соприкосновения с другими партиями. Редактор «Столицы» Александр Чаплыгин поминает добрым словом коня и трепетную лань, но сам заявляет, что ему-то вообще выходить неоткуда, поскольку он не член партии. А остальные затаились и молчат, как, кстати, и самый известный русский представитель «Отечества» Виктория Ладынская-Кубитс.
Оно, конечно, договариваться – это похвальное умение. Но, во-первых, в данном случае с партией, за которую голосовали из чувства протеста против предшествующей политики, пытаются объединиться те, кто несет непосредственную ответственность за эту политику. Во-вторых, история знает много красноречивых примеров «удачных» договоров. В-третьих, тесный союз националистов и социалистов означает, что в Эстонии пытается утвердиться национал-социализм. Простите, я не слишком мягко выразилась?
Право слово, господа центристы, если своим нынешним маневром вы хотели показать избирателям, что могут быть куда худшие варианты, чем коалиция с Партией реформ, вам это удалось. Вы несете сейчас ахинею, что уход в оппозицию лишит вас возможности отстаивать интересы избирателей. Серьезно? Но вас ведь звали в коалицию или вы уже об этом забыли? Вы так громко вопили, когда «Ээсти 200» вывесила свои провокационные плакаты, но выразили готовность сотрудничать с теми, кто вполне мог бы реализовать ту самую гипотетическую ситуацию на трамвайной остановке. Аплодисменты - негодные азиаты и потенциальные абажуры приветствуют ваши дипломатические успехи. Давайте уже будем считать, что вы прощупали почву и эта последняя попытка оказалась крайне неудачной.