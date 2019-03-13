В Таллинне открылся новый Rimi

«Открытые в центре и в Старом городе мини-магазины Rimi каждый год демонстрируют хорошие результаты продаж и высокую посещаемость, и это указывает на то, что клиентам нравится формат маленьких магазинов», - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. «Для работающих в центре города людей наши экспресс-магазины также стали местом, где удобно покупать еду на завтрак или на обед, потому что обедать каждый день в ресторане в итоге может выйти очень накладно. Ассортимент маленьких Rimi сфокусирован на продуктах ready to go, которые можно взять с собой и съесть на ходу или в конторе».

Андрия Арро подчеркнула, что мини-магазины Rimi помимо местных посещает еще очень много туристов. «Поскольку турист обычно хочет быстро купить всего пару конкретных вещей, не тратя время на стояние в очередях или блуждание между полками, маленький магазин – это для него идеальный вариант. Я уверена, что экспресс-магазин в центре Melon тоже отличится большой посещаемостью, и понравится как туристам, так и местным», - рассказала руководитель по маркетингу Rimi.

В Melon Rimi предлагают различный выбор блюд на завтрак и обед. Также там можно купить кофе, булочки, свежевыжатый сок, салаты и множество других готовых продуктов.