В Таллинне открылся новый Rimi

Сегодня в центре Таллинна открылся очередной магазин экспресс-обслуживания Rimi, расположенный в бизнес-центре Melon по адресу Эстония пст 1. Магазин занимает 130 кв.м торговой площади, в ассортименте насчитывается свыше 1800 товаров.
«Открытые в центре и в Старом городе мини-магазины Rimi каждый год демонстрируют хорошие результаты продаж и высокую посещаемость, и это указывает на то, что клиентам нравится формат маленьких магазинов», - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. «Для работающих в центре города людей наши экспресс-магазины также стали местом, где удобно покупать еду на завтрак или на обед, потому что обедать каждый день в ресторане в итоге может выйти очень накладно. Ассортимент маленьких Rimi сфокусирован на продуктах ready to go, которые можно взять с собой и съесть на ходу или в конторе».
Андрия Арро подчеркнула, что мини-магазины Rimi помимо местных посещает еще очень много туристов. «Поскольку турист обычно хочет быстро купить всего пару конкретных вещей, не тратя время на стояние в очередях или блуждание между полками, маленький магазин – это для него идеальный вариант. Я уверена, что экспресс-магазин в центре Melon тоже отличится большой посещаемостью, и понравится как туристам, так и местным», - рассказала руководитель по маркетингу Rimi.
В Melon Rimi предлагают различный выбор блюд на завтрак и обед. Также там можно купить кофе, булочки, свежевыжатый сок, салаты и множество других готовых продуктов.
Магазины торговой сети Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) входят в число магазинов RimiBaltic AB, основанных на шведском капитале, единственным владельцем которых является ICA Gruppen AB. Преимущества Rimi – отличный ассортимент полезной для здоровья продукции, в том числе качественные фрукты и широкий выбор выгодных товаров, выпускаемых под собственным брендом. Всего у Rimi Baltic AB 266 магазина в трех странах Балтии, в том числе 82 гипермаркетов (15 из которых в Эстонии), 62 супермаркета (19 из них в Эстонии), 85 магазинов формата mini-Rimi (48 из них в Эстонии), 12 магазинов экспресс-обслуживания Rimi (4 из них в Эстонии) и 25 магазинов бюджетного сегмента в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем примерно для 2700 человек.