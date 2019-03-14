Самый дешевый и самый дорогой дом в Эстонии: небо и земля
Если обычно самый дорогой эстонский дом находится непременно в Старом городе, а самым дешевым является маленькая дача в Ида-Вирумаа, то на этот раз портал Kodustiil отыскал другие примеры.
Этот много лет пустующий дом с восемнадцатью комнатами находится в Кохтла, в волости Тойла. Дом построен в 1958-м году как многоквартирный, в нем когда-то было восемь квартир. Площадь дома - 463 квадратных метра, площадь земельного участка - 3509 квадратных метров. Интересное предложение для любящих острые ощущения инвесторов.
Самый дорогой из выставленных на продажу частных домов находится в Пирита. Построенный в 2001-м году эффектный дом тоже довольно вместителен: в нем двенадцать комнат, три этажа и 644 квадратных метра. Общая площадь земельного участка - 4907 квадратных метров. Вокруг виллы ухоженный сад. Подходит человеку, у которого очень много денег.