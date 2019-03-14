Кальюлайд встретилась с советником президента США Джоном Болтоном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в США в четверг встретилась в Вашингтоне с советником президента США по безопасности Джоном Болтоном, который назвал встречу замечательной, а Эстонию оценил как достойного доверия союзника и партнера Соединенных Штатов, передает BNS.
«Замечательная встреча с президентом Эстонии - нашего достойного доверия союзника и партнера. Плодотворная дискуссия на тему усиления сотрудничества в сфере обороны и безопасности в Европе», - написал Болтон в Твиттере после встречи с Кальюлайд.
В свою очередь, Керсти Кальюлайд описала встречу с Болтоном в Твиттере как действительно полезный обмен мнениями о нынешних вызовах, а также путях дальнейшего движения.