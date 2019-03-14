Кальюлайд встретилась с советником президента США Джоном Болтоном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в США в четверг встретилась в Вашингтоне с советником президента США по безопасности Джоном Болтоном, который назвал встречу замечательной, а Эстонию оценил как достойного доверия союзника и партнера Соединенных Штатов, передает BNS.