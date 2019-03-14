Чт, 14.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд
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Кальюлайд встретилась с советником президента США Джоном Болтоном

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в США в четверг встретилась в Вашингтоне с советником президента США по безопасности Джоном Болтоном, который назвал встречу замечательной, а Эстонию оценил как достойного доверия союзника и партнера Соединенных Штатов, передает BNS.

«Замечательная встреча с президентом Эстонии - нашего достойного доверия союзника и партнера. Плодотворная дискуссия на тему усиления сотрудничества в сфере обороны и безопасности в Европе», - написал Болтон в Твиттере после встречи с Кальюлайд.

В свою очередь, Керсти Кальюлайд описала встречу с Болтоном в Твиттере как действительно полезный обмен мнениями о нынешних вызовах, а также путях дальнейшего движения.

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