Потенциальная коалиция обещает развивать эстонский футбол

Одну из самых главных проблем, тормозящую развитие эстонского массового и профессионального футбола - отсутствие крытых зимних холлов для тренировок - собирается решить потенциальная коалиция Центристской партии, EKRE и Isamaa, передает rus.err.ee.
Представители трех политических сил считают необходимым больше поддерживать подвижный образ жизни среди молодежи, профессиональный спорт, а также обеспечить доступность кружков по интересам и развивать национальную культуры как в Эстонии, так и за ее пределами.
В числе прочего политики обещают в сотрудничестве с местными самоуправлениями построить в разных регионах Эстонии мультифункциональные спортивные площадки, которые бы позволили круглогодично заниматься спортом, к их числу относятся и крытые холлы для занятий футболом.