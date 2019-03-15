Пт, 15.03.2019
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Потенциальная коалиция обещает развивать эстонский футбол

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Строительство футбольного холла ЭФС.

ФОТО: Andres Haabu

Одну из самых главных проблем, тормозящую развитие эстонского массового и профессионального футбола - отсутствие крытых зимних холлов для тренировок - собирается решить потенциальная коалиция Центристской партии, EKRE и Isamaa, передает rus.err.ee.

Представители  трех политических сил считают необходимым больше поддерживать подвижный образ жизни среди молодежи, профессиональный спорт, а также обеспечить доступность кружков по интересам и развивать национальную культуры как в Эстонии, так и за ее пределами.

В числе прочего политики обещают в сотрудничестве с местными самоуправлениями построить в разных регионах Эстонии мультифункциональные спортивные площадки, которые бы позволили круглогодично заниматься спортом, к их числу относятся и крытые холлы для занятий футболом.

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