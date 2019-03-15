Аукцион состоялся, лакомый кусок земли продан

«Мы были убеждены, что на этот раз стартовая цена этой недвижимости была достаточно привлекательной, чтобы привлечь потенциальных покупателей», - сказал председатель правления AS Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

Участок земли на Сууртюки, 12 расположен в непосредственной близости от Старого города и до конца июля 2021 года обременен договором аренды, на основании которого покупатель будет получать доход. На участке находятся двухэтажное здание ремонтной мастерской и насосная станция. Покупатель имеет возможность отремонтировать существующие здания и тем самым увеличить свой доход от аренды.

«Мы рады, что аукцион прошел успешно и привлекательный земельный участок нашел достойное применение», - добавил Лайдвеэ

Правление AS Eesti Raudtee утвердит результаты аукциона в начале следующей недели, после чего с покупателем будет подписан нотариальный договор купли-продажи.