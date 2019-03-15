Пт, 15.03.2019
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Аукцион состоялся, лакомый кусок земли продан

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Участок земли на Сууртюки, 12

ФОТО: AS Eesti Raudtee

В середине февраля Eesti Raudtee выставила на аукцион застроенный участок земли, расположенный по адресу Сууртюки, 12 в Таллинне, по стартовой цене 1,63 млн евро. Было получено одно предложение о покупке.

«Мы были убеждены, что на этот раз стартовая цена этой недвижимости была достаточно привлекательной, чтобы привлечь потенциальных покупателей», - сказал председатель правления AS Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

Участок земли на Сууртюки, 12 расположен в непосредственной близости от Старого города и до конца июля 2021 года обременен договором аренды, на основании которого покупатель будет получать доход. На участке находятся двухэтажное здание ремонтной мастерской и насосная станция. Покупатель имеет возможность отремонтировать существующие здания и тем самым увеличить свой доход от аренды.

«Мы рады, что аукцион прошел успешно и привлекательный земельный участок нашел достойное применение», - добавил Лайдвеэ

Правление AS Eesti Raudtee утвердит результаты аукциона в начале следующей недели, после чего с покупателем будет подписан нотариальный договор купли-продажи.

Имя покупателя не разглашается. Напомним, что город Таллинн был заинтересован в приобретении участка, поскольку эту территорию можно преобразовать в общественное пространство. 

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