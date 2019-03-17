Никто не знает, кому принадлежит самолет-призрак в испанском аэропорту

Пассажиры видят лишь малую часть аэропорта, в который прибывают, однако порой воздушные гавани хранят различные захватывающие тайны, если знать, где их искать... Одна из таких хранится в испанском аэропорту Барахас - уже годами здесь стоит самолет, и никто в аэропорту не знает, кому он принадлежит, сообщает CNN.
Попытки должностных лиц выяснить владельца самолета не увенчались успехом.
Аэропорт даже опубликовал сообщение в официальном испанском издании Boletín Oficial del Estado о том, что в аэропорту находится самолет, который, по всей видимости, просто брошен.
В официальном сообщении говорится, что брошенное воздушное судно - McDonnell Douglas MD87 с регистрационным номером EC KRV.
Сотрудникам аэропорта неясно, как давно этот самолет находится здесь.
Также представители аэропорта отмечают, что MD87 - единственное заброшенное воздушное судно на территории аэропорта Барахас.
Самолет такой модели McDonnell Douglas MD87, переделанный под частный летательный аппарат, американская компания по продажам самолетов Bloomer deVere Dahlfors предлагает приобрети за 4,8 миллионов долларов.
Согласно испанским законам, о брошенном самолете власти должны опубликовать три официальных сообщения - три месяца подряд, а потом еще ждать год, в течение которого владельцы самолета могут предъявить свои права на него.
Если в течение года владелец не отзовется, самолет попробуют продать на общественном аукционе.
На востоке Испании расположен аэропорт Тируэль - крупнейший индустриальный аэропорт в Европе.
В него со всего света попадают самолёты, которые полностью или на время прекратили полеты.
В Тируэле самолеты или чинят, или разбирают на металлолом. Однако этот аэропорт в качестве стоянки используют и полностью пригодные для перелётов, и даже новые самолеты.
Не исключено, что никому не принадлежащий самолёт McDonnell Douglas MD87 в будущем может попасть в Тируэль.
Во многих странах мира есть и "кладбища" для самолетов, поэтому случай с брошенным самолётом в действующем аэропорту весьма редкое явление.
Похожая история зафиксирована в 2015 году в международном аэропорту Куала-Лумпур. В трёх разных эпизодах в аэропорту бросали три грузовых самолёта Boeing 737.
После того, как самолёты простояли там приблизительно год, аэропорт начал искать владельцев, покупая рекламные площади в малайзийских СМИ.
По информации CNN, два из трёх самолётов в декабре прошлого года всё еще были в аэропорту.