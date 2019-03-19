Вт, 19.03.2019
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Литовские таможенники обнаружили в грузовике гражданина Эстонии контрабанду почти на два миллиона евро

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Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

В субботу сотрудники литовской таможни задержали под Паневежисом контрабанду сигарет почти на два миллиона евро. Их перевозил в грузовике гражданин Эстонии. 

Это одна из крупнейших контрабандных партий сигарет, задержанных в этом году, информировала во вторник Криминальная служба таможни. 

По ее сообщению, грузовик Scania был остановлен для проверки в субботу утром, на Паневежиской окружной дороге.

Водитель – гражданин Эстонии А. К. декларировал, что везет из Эстонии в Испанию 16 тонн упаковочных материалов. Однако у таможенников была информация криминалистов о том, что эта машина может вести контрабанду. При проверке полуприцепа были обнаружены сигареты. Нелегальный груз даже не был замаскирован. 

В целом обнаружено 560 тыс. пачек сигарет Winston с белорусскими акцизными марками. Стоимость контрабанды со всеми налогами – около  1,86 млн евро.

Водитель грузовика арестован на месяц, начато досудебное расследование незаконного владения акцизными товарами. Расследованием руководит Каунасская окружная прокуратура. 

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