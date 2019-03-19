Литовские таможенники обнаружили в грузовике гражданина Эстонии контрабанду почти на два миллиона евро

Это одна из крупнейших контрабандных партий сигарет, задержанных в этом году, информировала во вторник Криминальная служба таможни.

По ее сообщению, грузовик Scania был остановлен для проверки в субботу утром, на Паневежиской окружной дороге.

Водитель – гражданин Эстонии А. К. декларировал, что везет из Эстонии в Испанию 16 тонн упаковочных материалов. Однако у таможенников была информация криминалистов о том, что эта машина может вести контрабанду. При проверке полуприцепа были обнаружены сигареты. Нелегальный груз даже не был замаскирован.