Мартину Хельме угрожали убийством

Руководитель пайдеского полицейского участка Маргус Тоомсалу рассказал, что вчера политику угрожал в соцсетях живущий в Ярвамаа мужчина.

Жена Мартина Хельме Эева Хельме опубликовала в соцсетях присланное ее мужу сообщение: "Привет ***! Надеемся, что твоя жизнь долго не продлится!!! Или ее придется сократить! Дебил".

Полицейские опросили угрожавшего. Между коалиционными переговорами они пообщались и с Хельме. Было возбуждено уголовное дело.

Жена человека, угрожавшего Хельме, сказала порталу Järva Teataja, что мужчина написал угрозу в Фейсбук на выходных и был в это время нетрезв.

В понедельник мужчина признался жене, что справится с этой глупостью. "Но мы оба придерживаемся мнения, что это был крайне глупый поступок", - сказала женщина.

Когда они обсуждали это между собой в понедельник, то оба думали, что эта глупость просто останется на просторах интернета, и на этом история закончится.

В понедельник вечером, когда мужчина отправился в аптеку, прозвенел дверной звонок. На пороге стояли четверо полицейских, которые спросили женщину, где ее муж.

Женщина рассказала, что ей сразу стало ясно, что полицейские разыскивают ее мужа именно из-за того поста в Фейсбуке. Она дала им его номер телефона. Мгновение спустя она увидела из окна, как муж подошел к дому и стал разговаривать с полицейскими.

Один из блюстителей порядка проводил его домой, чтобы он передал жене лекарства, а затем он почти час давал в полицейском участке объяснения по поводу произошедшего.

Что ждет его дальше, женщина не знает. Она подтвердила, что ее муж не опасен и это был просто очень глупый поступок, о котором он сожалеет.

Женщина сказала, что ее муж не поддерживает EKRE, но ей жаль, что он опустился так же низко, как многие комментаторы в интернете, которые ругают людей с другим мировоззрение и даже угрожают им.