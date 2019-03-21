Куда денутся деньги, освободившиеся после ликвидации пенсионных ступеней?

Правда, ни один накопитель пенсии в реальности своих денег назад не получил. Напротив. Оба правительства отобрали накопленные людьми пенсионные деньги и использовали их, главным образом, для уменьшения государственного долга, а также для латания бюджетных дыр.

В числе прочего, полный возврат к первой ступени, то есть государственной пенсии, означал и то, что исчезла возможность наследства. А именно, накопленные по второй ступени деньги сейчас можно получить в наследство. После упразднения ступени пропадет и такая возможность.

Более мягким примером является Польша. Причиной отказа от трехступенчатой системы, на которую перешли в конце 1990-х годов, стала нехватка социального налога (как и в Эстонии). Если Эстония во времена кризиса остановила выплаты во вторую ступень, то правительство Польши решило сделать ее после кризиса добровольной.

В феврале 2014 года 51,5 процента людей перевели накопленное имущество на счет государственного социального фонда. Итого – 153,1 миллиарда злотых или 35 миллиардов евро. Большей частью этого имущества были государственные долговые расписки, благодаря чему госдолг был сокращен сразу на 130 миллиардов злотых, или 30 миллиардов евро, что тогда составляло почти девять процентов от ВВП.

Правда, на добровольных началах у людей осталась возможность и дальше копить деньги по второй ступени, и сохранить 48,5 процента уже накопленного имущества. Но поскольку накоплениям рекламы делать не хотели, а в целом в обществе на пенсионные фонды смотрели косо, то ежемесячные взносы продолжили платить 15,4 процента будущих пенсионеров.

Еще более радикально ситуация развивалась в Венгрии. И там после перехода на многоступенчатую систему возникла недостача в бюджете, которую усилил кризис 2008-2010 годов. В 2010 году для копящих во второй ступени создали возможность для возвращения под крыло государства. Лишь три процента будущих пенсионеров пожелали остаться в двухступенчатой системе, и их количество все сокращается.

От собранных тогда венграми 14-15 миллиардов евро через пару лет осталась сумма меньше миллиона. Причем, переведенные - на словах - в первую ступень деньги были потрачены не на пенсионную реформу, а на уменьшение госдолга, также их использовали на покрытие текущих расходов.

Другими словами, правительство просто разбазарило накопленные пенсионные деньги.

Путаный план с деньгами

В случае, если и в Эстонии вторую пенсионную ступень сделают добровольной или вообще ликвидируют, точно так же освободится огромное количество денег, но, что с ними станет, неизвестно. Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер четко сказал лишь то, что освободившиеся от второй ступени 300-400 миллионов евро, которые выплачивают каждый год, можно использовать на покрытие иных бюджетных расходов.

Лидер "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер. ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

На счетах людей остаются еще почти четыре миллиарда евро, что составляет целых 16 процентов от ВВП Эстонии. Поскольку государственный долг у Эстонии маленький, то его возврат в ситуации, когда проценты ниже, чем инфляция, был бы недальновидным и глупым. Впрочем, при национализации деньги можно использовать для создания резервов, а также для выполнения предвыборных обещаний.