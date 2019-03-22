Неожиданный бюджетный минус сдует со стола часть предвыборных обещаний

Предположительно, до сих пор специалисты Министерства финансов мало участвовали в переговорах. Позавчера председатель EKRE Март Хельме сказал, что сначала при поддержке собственных финансовых экспертов будут составлены таблицы Excel для выяснения финансовых возможностей: «Чтобы прежде чем обратиться в Министерство финансов и к другим чиновникам у нас самих было представление, где могли бы быть источники покрытия и что сколько стоит».

Но явившись на следующей неделе с этими таблицами к чиновникам Министерства финансов, политики могут узнать, что их подсчеты значительно отличаются от того, что в действительности можно сделать.

Еще сложнее положение нового правящего союза делает тот факт, что уже обещано не делать многих вещей, которые в ближайшие годы могли бы пополнить бюджет денежными вливаниями. Центристская партия, «Отечество» и EKRE пообещали, что новых налогов не будет, а имеющиеся не повысятся. Деньги можно собирать с акцизов, но акцизы на алкоголь и топливо создаваемая коалиция пообещала скорее снизить, что еще больше увеличит дефицит, если потребление не увеличится в значительной степени.

В то же время партии раздали очень затратные обещания, как, например, обещанное Центристской партией повышение пенсии, от которого они точно не захотят отказаться.

По словам Тоомаса Тынисте, он перед выборами придерживался позиции, что новые обещания означают новые налоги: «Во время выборов я постоянно говорил – что вы обещаете? Деньги могут прийти только тогда, когда мы пересмотрим прежние решения и свои приоритеты, плюс создадим более эффективное государство. Есть только такие возможности. Тогда, благодаря экономическому росту, может быть, возниканет какая-то возможность поддержать что-то еще. Но если мы хотим реализовать какое-то обещание, это, скорее всего, означает введение нового налога. Я все время говорю, что обещание в действительности означают повышение налогов, или введение нового налога».

Пространство для маневров еще есть

Но каковы возможности создаваемой коалиции, если оставить в стороне предложения Тынисте? Некоторые варианты при хорошей изворотливости все же есть. Первый из них – классический: если есть какой-то закон, который чему-то мешает, его нужно изменить. Закон о бюджете можно переделать так, что не придется умирать, начав сокращать сразу после возникновения однопроцентного структурного дефицита. Но тут нужно помнить, что именно «Отечество» (тогда IRL) было той партией, которая очень четко стояла за баланс в бюджете, а бывший председатель Март Лаар хотел внести сбалансированность бюджета в закон именно письменно.

Всегда есть пространство для маневров с дивидендами государственных фирм, которых можно изъять больше, и получить деньги, повысив госпошлины и платы за окружающую среду.

Но есть еще одно мест, откуда правительство может получить около 30 миллионов евро, а дальше еще больше. Это превращение второй пенсионной ступени в добровольную и прекращение государственных выплат. Сейчас сам человек вкладывает во вторую ступень два процента, а государство добавляет еще четыре. Добровольная вторая ступень освободила бы эти четыре процента, что есть несколько сотен миллионов евро.

После того, как люди решат забрать деньги из второй ступени, с них придется заплатить подоходный налог государству – опять дополнительный доход – и, если эти деньги пойдут в потребление, поступит какое-то количество налога с оборота – и снова дополнительный доход. Таким образом, прозвучавшее как идеологическая идея партии «Отечество» перевод второй ступени в добровольную может стать жизнеспособным аргументов: для покрытия обещаний коалиции нужны дополнительные деньги.

Если же такой большой структурный дефицит станет реальностью, это будет не только внутригосударственной проблемой Эстонии. Правительство Эстонии, насколько известно, давно спорит с Брюсселем, методы расчета структурного баланса которого показывают однопроцентный дефицит Эстонии намного большим, чем говорят подсчеты Министерства финансов.

Если теперь у нас появится такой дефицит, логично предположить, что по формулам Брюсселя он окажется еще больше, и с этим придется согласиться. В таком случае в отношении Эстонии может быть начато производство из-за превышающего порог дефицита, или Еврокомиссия вернет бюджет Эстонии и потребует внести исправления. А на это нехорошо посмотрят рейтинговые агентства, за оценками которых следят зарубежные инвесторы.