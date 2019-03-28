МОК перераспределил отобранные у россиян медали

Завоевавшие бронзу американцы Стивен Холкомб (умер в 2017 году) и Стивен Лэнгтон в экипажах-двойках получат серебро. Такое же решение принято по выступлению в четверках: кроме Холкомба и Лэнгтона, серебряные награды достанутся другим участникам команды — Кёртису Томашевичу и Кристоферу Фогту.

Медали спортсменам и семье Холкомба вручат на специальной церемонии.

В материале говорится только об американских бобслеистах. В 2014 году в двойках в мужском бобслее второе место заняли швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн — золотые медали должны достаться им. В четверках серебро на олимпиаде получили латвийцы Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте, Янис Стренга.