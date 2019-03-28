Ответственные граждане рассказали полицейским, где в Пирита чаще всего превышают скорость

На прошлой неделе Департамент полиции и погранохраны провел акцию картографирования, в рамках которой люди могли отметить на интерактивной веб-карте те зоны, где часто превышается скорость.

Исходя из этих отметок, самой проблемной зоной являются окрестности Рандвере-теэ в микрорайоне Мяхе. Также был отмечен ряд мест в Маарьямяэ. «О многих проблемных местах мы уже знали и своими силами пытались решить проблему. Например, в прошлом году мы понизили значение максимально допустимой скорости движения на Козе-теэ. Помимо этого, мы установили искусственные неровности и сообщили о проблемных местах полиции», – отметила заместитель старейшины района Пирита Александра Павлова.