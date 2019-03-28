Ответственные граждане рассказали полицейским, где в Пирита чаще всего превышают скорость

Благодаря волонтерам выявлены опасные места на дорогах Пирита, сообщила в четверг BNS пресс-служба районной управы.
На прошлой неделе Департамент полиции и погранохраны провел акцию картографирования, в рамках которой люди могли отметить на интерактивной веб-карте те зоны, где часто превышается скорость.
Исходя из этих отметок, самой проблемной зоной являются окрестности Рандвере-теэ в микрорайоне Мяхе. Также был отмечен ряд мест в Маарьямяэ. «О многих проблемных местах мы уже знали и своими силами пытались решить проблему. Например, в прошлом году мы понизили значение максимально допустимой скорости движения на Козе-теэ. Помимо этого, мы установили искусственные неровности и сообщили о проблемных местах полиции», – отметила заместитель старейшины района Пирита Александра Павлова.
По мнению районной управы, каждый водитель должен сам понимать возможные последствия своих действий. «Дорожные знаки направляют поведение человека, но фактическую скорость движения определяет все же водитель. Надеюсь, что эта информация достигнет людей прежде, чем произойдет трагический несчастный случай вблизи какой-нибудь школы или жилых домов, – заметила Павлова. – Даже если бы полиция усилила надзор, нельзя предполагать, что она находилась бы в каждой проблемной зоне. Таких зон по всей Эстонии множество, и обеспечить присутствие личного состава в каждой из них при нынешних ресурсах практически невозможно».