Малочисленный народ России пожаловался в ООН на расизм со стороны властей

Руководство совхоза "Оленевод" и Фонд саамского наследия и развития утверждают в своем обращении, что аукцион на право пользования землей был проведен без согласования с коренным населением, компактно проживающим на данной территории. В результате было нарушено гарантированное Федеральным законом право на свободное использование земель, необходимых для традиционного хозяйствования.

Саамы обвиняют чиновников в нарушении ряда статей международной конвенции о коренных народах и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пишет "Новая газета", уточняя, что земли на реке Поной, где проходят пути миграции северного оленя и находятся места зимовки беременных самок лося, были переданы охотничьему клубу "БЭЗРК" этой зимой.

Ранее саамские активисты обращались с аналогичной жалобой в администрацию президента России. Они просили сохранить в Ловозерском районе Мурманской области так называемый "родильный дом" для понойских лосей, обращая внимание властей на то, что его уничтожит передача угодий охотничьему клубу "БЭЗРК". Однако местные чиновники утверждают, что никаких разрешений для использования земель оленеводами нет, договоры с ними не заключались, и официальных разрешений на размещение на спорных земельных участках пастбищ для оленеводов не выдавалось. Не получив помощи от администрации Владимира Путина, саамы и решили обратиться в ООН.

Саамы (или саами, лапландцы, кильд) - это малочисленный финно-угорский народ, который на Руси издавна именуют "лопарями". От этого слова и происходит название Лапландия, то есть "земля лопарей". Так называемая Лапландия, не являлась единым государственным образованием, поделена между четырьмя странами - Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. Территория расселения саамов протянулась с востока на запад более чем на 1,5 тысячи километров - от восточной оконечности Кольского полуострова через север Финляндии и Норвегии до центральной части Скандинавского полуострова.

Благодаря своей крайней малочисленности (около 1770 человек по данным на переписи 2010 года), саамы имеют отчетливую национальную самоидентификацию. У них есть свои флаг и гимн, а их права представляют выборные представительные органы культурного самоуправления - Саамские парламенты.