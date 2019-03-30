Съемное жилье: для Нарвы нужен толстый кошелек

Пограничная Нарва - город, к которому сейчас приковано пристальное внимание всей страны: здесь бывает президент, работает колледж Тартуского университета, здесь строится новое здание академии МВД, реконструируются Нарвские электростанции. Нарва даже претендовала на звание культурной столицы Европы! Что касается недвижимости, а точнее квартирной собственности, то в Нарве есть и более дешевые хрущевки, и квартиры подороже - в девятиэтажных панельных и кирпичных домах, и в сталинских послевоенных. И вся эта пестрая компания продается и сдается по весьма пестрым ценам, что, в принципе, совершенно естественно.

Жительницу Таллинна Марию Сорокину (имя изменено, настоящее редакции известно) пригласили на работу в развивающуюся эстонскую компанию, штаб-квартира которой в данный момент находится в Нарве. Женщину устроило все - и график работы, и зарплата, и условия труда. Встал вопрос с жильем. «У меня сложилось впечатление, что владельцы нарвских квартир не понимают, где их недвижимость находится! Цены сошли с ума - они практически такие же, как в Таллинне! И если стоимость выставленных на продажу квартир в несколько раз меньше столичной, то цены съемных просто зашкаливают!» - написала в редакцию портала Rus.Postimees Мария.

Диапазон цен

Мы решили разобраться, так ли это, и, открыв портал недвижимости KV.EE, увидели, что в данный момент в Нарве сдается в аренду не так уж и много - 57 квартир. Из них - 15 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. В общем-то, есть из чего выбрать. Цены при этом находятся в диапазоне от 60 до 400 евро в месяц плюс коммунальные платежи.

Однокомнатную квартиру можно снять по цене от 60 до 250 евро. Двухкомнатные квартиры в Нарве сдаются по цене от 80 и тоже доходят до 250 - столько ежемесячно хотят получать за красивую, но однокомнатную квартиру на улице Вахтра. Маклер Кирилл Смирнов, занимающийся поиском клиентов для этой квартиры, утверждает, что 250 евро за красивую, в идеальном состоянии студию площадью почти 32 квадратных метра - совсем не дорого. Сейчас квартира сдана, но в апреле наниматель съедет, и начнутся поиски нового, который, уверен маклер, появится довольно быстро. Далее, трехкомнатные квартиры, которые, вестимо, дороже: их всего 12, а цены - от 120 до 400 евро в месяц.

Но, как уже не раз говорили маклеры и писали журналисты, мы не знаем, по какой цене квартира будет сдана реально: статистики нет, договоры найма нотариально не заверяются, и мы можем делать выводы только по ценам, указанным в объявлениях, то есть по желаемым маклерами и владельцами.

Далеко ли до Таллинна?