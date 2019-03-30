Съемное жилье: для Нарвы нужен толстый кошелек

Известно, что в Ида-Вирумаа недвижимость не слишком дорога, если не считать курортной Усть-Нарвы. В других городах и поселках Северо-Востока можно найти квартиру по совсем бросовой цене. Но это если говорить о покупке. Что касается найма жилья, выяснилось, что цена хорошей съемной квартиры, например, в Нарве приближается к таллиннской.
Пограничная Нарва - город, к которому сейчас приковано пристальное внимание всей страны: здесь бывает президент, работает колледж Тартуского университета, здесь строится новое здание академии МВД, реконструируются Нарвские электростанции. Нарва даже претендовала на звание культурной столицы Европы! Что касается недвижимости, а точнее квартирной собственности, то в Нарве есть и более дешевые хрущевки, и квартиры подороже - в девятиэтажных панельных и кирпичных домах, и в сталинских послевоенных. И вся эта пестрая компания продается и сдается по весьма пестрым ценам, что, в принципе, совершенно естественно.
Жительницу Таллинна Марию Сорокину (имя изменено, настоящее редакции известно) пригласили на работу в развивающуюся эстонскую компанию, штаб-квартира которой в данный момент находится в Нарве. Женщину устроило все - и график работы, и зарплата, и условия труда. Встал вопрос с жильем. «У меня сложилось впечатление, что владельцы нарвских квартир не понимают, где их недвижимость находится! Цены сошли с ума - они практически такие же, как в Таллинне! И если стоимость выставленных на продажу квартир в несколько раз меньше столичной, то цены съемных просто зашкаливают!» - написала в редакцию портала Rus.Postimees Мария.
Диапазон цен
Мы решили разобраться, так ли это, и, открыв портал недвижимости KV.EE, увидели, что в данный момент в Нарве сдается в аренду не так уж и много - 57 квартир. Из них - 15 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. В общем-то, есть из чего выбрать. Цены при этом находятся в диапазоне от 60 до 400 евро в месяц плюс коммунальные платежи.
Однокомнатную квартиру можно снять по цене от 60 до 250 евро. Двухкомнатные квартиры в Нарве сдаются по цене от 80 и тоже доходят до 250 - столько ежемесячно хотят получать за красивую, но однокомнатную квартиру на улице Вахтра. Маклер Кирилл Смирнов, занимающийся поиском клиентов для этой квартиры, утверждает, что 250 евро за красивую, в идеальном состоянии студию площадью почти 32 квадратных метра - совсем не дорого. Сейчас квартира сдана, но в апреле наниматель съедет, и начнутся поиски нового, который, уверен маклер, появится довольно быстро. Далее, трехкомнатные квартиры, которые, вестимо, дороже: их всего 12, а цены - от 120 до 400 евро в месяц.
Но, как уже не раз говорили маклеры и писали журналисты, мы не знаем, по какой цене квартира будет сдана реально: статистики нет, договоры найма нотариально не заверяются, и мы можем делать выводы только по ценам, указанным в объявлениях, то есть по желаемым маклерами и владельцами.
Далеко ли до Таллинна?
Да, цены предложений приближаются к столичным! С этим отчасти согласен маклер бюро недвижимости Trianon Grupp Сергей Горлач: «Можно сказать, что нарвские цены потихоньку приближаются к умеренным таллиннским». Рынок очень активен, говорит маклер, много приезжих, командировочных, работников по контракту.
Свободных съемных квартир в Нарве практически нет: все сдано
«Даже если люди намерены задержаться в нашем городе на несколько лет, у них нет интереса к приобретению жилья в собственность, они предпочитают жить в съемных квартирах, но при этом в современных условиях», - утверждает Горлач. Говоря о стоимости, он уточняет: двухкомнатную хрущевку в Нарве можно снять по цене от 100 до 200 евро в месяц. К этому добавляются коммунальные платежи. За двухкомнатную квартиру в девятитажке с балконом и лифтом хотят получить уже до 250 евро в месяц.
На портале недвижимости City24 размещено 44 сдающихся внаем объекта: 18 однокомнатных по ценам от 60 до 300 евро в месяц. Двухкомнатных квартир предлагается девятнадцать: от 80 до целых 500 евро, причем в цену входят все коммунальные платежи. Ценовой диапазон для шести трехкомнатных квартир – от 120 до 450 евро. Чем вам не столица?
Контингент хочет ремонта
Ирина Саликова, маклер из фирмы Domus Kinnisvara говорит, что свободных съемных квартир в Нарве практически нет: «По крайней мере, в нашем бюро недвижимости все сдано. Самые популярные - это двух- и трехкомнатные квартиры, которые снимают различные фирмы для своих сотрудников. Требования к их состоянию самые разные, это зависит от контингента работников: популярнее всего квартиры с косметическим ремонтом, требуются и квартиры в среднем состоянии. Квартиры класса люкс тоже не застаиваются». Ирине Саликовой вторит Сергей Горлач: «Более дешевые квартиры без ремонта не нужны, так как приезжие хотят жить с комфортом, который, как вы понимаете, возможен только в отремонтированной квартире».
Вот и маклер Анастасия Иванова из нарвского отделения бюро Pindi сетует, что хороших съемных квартир на рынке мало: «Есть клиенты, которые могут себе позволить квартиру и за 250 евро, но такое жилье найти непросто, в основном сдаются уже амортизированные из-за многолетней сдачи внаем квартиры».
В Нарве можно найти жилье и за 50 евро в месяц, и даже за квартплату, но это будет явно малопригодное для комфортной жизни жилище.
Иванова рассказывает, что предпочитает не заниматься однокомнатными квартирами дешевле 90-100 евро: «С совсем дешевыми квартирами бывает нелегко: туда непременно вселятся люди с финансовыми проблемами, и есть шанс, что у собственника возникнут проблемы с получением квартплаты. Хорошие квартиры снимают на несколько лет семьи с детьми. Фирмы для своих работников ищут квартиры на 3-4 месяца. А вот квартиры в совсем плохом состоянии застаиваются, желающих снять их очень мало».
Маклерские тайны
Мы обратились за комментарием и к Анатолию Амбрози, владельцу бюро недвижимости Ambrozi, который успешно работает и в столице, и на Северо-Востоке и может сравнить ситуации на рынке съемной недвижимости, а возможно, и помочь советом нашей читательнице.
«Да, коллеги по маклерскому цеху правы: на рынке Ида-Вирумаа сейчас наблюдается дефицит качественного жилья. И те предложения, которые, по крайней мере, на фотографиях, выставленных на порталах недвижимости, выглядят привлекательно, долго без клиентов не остаются», - ответил маклер.
В Нарве, по его словам, есть и дешевые квартиры. Можно найти жилье и за 50 евро в месяц, и даже за квартплату, но это будет явно малопригодное для комфортной жизни жилище: «Советую для поиска хорошей съемной квартиры выехать из Нарвы и поискать объект, например, в Силламяэ: до Нарвы двадцать минут без пробок, сейчас ведь все на машинах, почему люди не думают о таких вариантах? И не зацикливайтесь на известных порталах недвижимости, обратитесь к местной прессе и социальным сетям».
Замки с привидениями
Есть мнение, что в Нарве полным-полно пустых квартир, хозяева которых ни за что не хотят сдавать свою недвижимость внаем. Мы спросили Анатолия Амбрози, так ли это.
«Да, такие квартиры есть. Но, во-первых, ряд таких квартир трудно назвать пустыми: их владельцы работают за границей вахтовым методом и приезжают домой раз в месяц или раз в квартал на несколько недель. Понятно, что при таком образе жизни им есть смысл использовать возможность краткосрочного найма, но для этого нужно найти человека, который будет следить за квартирой, получать с жильцов деньги и вовремя ее освобождать к приезду хозяев. Согласитесь, что такого добровольного помощника найти непросто.
Вторая причина – обычный страх, что квартиру испортят и не будут платить. Поэтому, в самом деле, не работающие на своего хозяина квартиры в Нарве есть. Кстати, большинство ида-вирумааских квартировладельцев, по моим наблюдениям, не стремятся получать от сдачи жилья внаем гигантскую прибыль. Ими больше движет возможность оплачивать коммунальные услуги из кармана арендатора, то есть главное – не прибыль, а экономия», - рассказал Амбрози.
Так чем же закончилась история с поиском квартиры для Марии Сорокиной? А, как ни странно, очень просто: фирма-работодатель купила дешевую квартиру не в самой Нарве, а в близлежащем поселке, сделала там ремонт и превратила то ли в гостиницу, то ли в общежитие для своих сотрудников, которые приезжают в регион на три-четыре месяца. А что? Это выход.
В Нарве есть и более дешевые хрущевки, и квартиры подороже - в девятиэтажных панельных и кирпичных домах, и в сталинских послевоенных. Автор: Михкель Марипуу.