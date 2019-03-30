«Опоздала на три недели»: Юри Ратас дал Кае Каллас от ворот поворот

Сегодня утром председатель реформистов Кая Каллас отправила Центристской партии и Юри Ратасу письмо, в котором опять сделала предложение начать совместные коалиционные переговоры.
Сегодня Юри Ратас после собрания, на котором обсуждались вопросы предстоящих выборов в Европарламент, сказал, что Каллас со своим предложением опоздала.
Сегодня собрания уполномоченных Центристской партии, EKRE и "Отечества" выразили поддержку созданию коалиции друг с другом.
На собрании уполномоченных Центристской партии этот союз не поддержали шесть членов, среди них и заявленная первым номером Центристской партии на выборах в Европарламент Яна Тоом.