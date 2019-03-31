Экзитпол: в первом туре президентских выборов на Украине победил Владимир Зеленский

По данным Национального экзитпола на 18:00 часов, во второй тур выборов президента Украины выходят художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, набравший 30,4 процента голосов и действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,8 процента избирателей. На третьем месте с результатом 14,2 процента оказалась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщается на сайте "Национальный экзитпол 2019" в воскресенье, 31 марта, передает Deutsche Welle.
За сопредседателя объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко по данным Национального экзитпола, проголосовали 9,8 процента, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 7,1 процента избирателей.
Избирательные участки на Украине закрылись в 20:00 часов, однако голосование продолжается за пределами страны.
В борьбе за пост главы государства участвовали 39 кандидатов. К полудню уже проголосовали основные претенденты на высший государственный пост - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, а также шоумен, ранее не имевший опыта в политике Владимир Зеленский.
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.