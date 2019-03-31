Экзитпол: в первом туре президентских выборов на Украине победил Владимир Зеленский

По данным Национального экзитпола на 18:00 часов, во второй тур выборов президента Украины выходят художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, набравший 30,4 процента голосов и действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,8 процента избирателей. На третьем месте с результатом 14,2 процента оказалась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщается на сайте "Национальный экзитпол 2019" в воскресенье, 31 марта, передает Deutsche Welle.