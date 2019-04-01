Фото: на шоссе Таллинн-Тарту автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

Сегодня, 1 апреля, около 14:00 на шоссе Таллинн-Тарту вблизи Козе управлявшему легковым автомобилем мужчине стало плохо. Его машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Пресс-секретарь полиции рассказал Postimees, что находившемуся за рулем Audi 47-летнему мужчине стало плохо. Легковой автомобиль съехал с дороги через встречную полосу, врезался в дерево, которое сломалось и рухнуло рядом с ним.
К счастью, жизни водителя ничего не угрожает. В Audi также находились женщина и ребенок, последнего доставили в больницу.