Фото: на шоссе Таллинн-Тарту автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево

Пресс-секретарь полиции рассказал Postimees, что находившемуся за рулем Audi 47-летнему мужчине стало плохо. Легковой автомобиль съехал с дороги через встречную полосу, врезался в дерево, которое сломалось и рухнуло рядом с ним.