Самый сложный марафон мира никто не смог преодолеть

В этом году Барклийский марафон еще раз доказал, что является самым трудным ультрамарафоном в мире. В этом году завершить соревнование не смог никто. В истории марафона такие события, как отсутствие финишировавших уже случались три раза. В прошло году также ни один спортсмен не смог преодолеть заявленную дистанцию. Всего за 25-летнюю историю Барклийский марафон удалось преодолеть 15 спортсменам.