Самый сложный марафон мира никто не смог преодолеть

В штате Теннесси прошел очередной Барклийский марафон. Соревнование, которое предусматривает преодоление за 60 часов 160-километровой дистанции, считается одним из самых сложных марафонов в мире, передает Postimees.
В этом году Барклийский марафон еще раз доказал, что является самым трудным ультрамарафоном в мире. В этом году завершить соревнование не смог никто. В истории марафона такие события, как отсутствие финишировавших уже случались три раза. В прошло году также ни один спортсмен не смог преодолеть заявленную дистанцию. Всего за 25-летнюю историю Барклийский марафон удалось преодолеть 15 спортсменам.