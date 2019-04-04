Чт, 4.04.2019
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Потерявший ногу игрок НХЛ снова вернулся на лед

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Крэйг Каннингхэм (номер 22) в матче "Нью-Джерси Дэвилз" - "Аризона Койотис"

ФОТО: Ross D. Franklin / AP

Жизнь Крейга Каннингхэма крутo изменилась 19-го ноября 2016 года, когда на раскатке перед матчем АХЛ сердце игрока внезапно остановилось.

Врачам удалось спасти жизнь хоккеиста, но из-за нарушение кровообращения пришлось ампутировать левую ногу. Каннингхэм собрал всю волю в кулак и после курса реабилитации заказал себе протез, с помощью которого смог не только вернуться на лед, но и показать хорошую технику и скорость.

В настоящий момент Каннингхэм, карьера в хоккее которого оборвалась в фарм-клубе "Аризоны" "Таскон Роадраннерс", работает скаутом талантов в аризонском клубе.

Каннингхэм провел в НХЛ 63 встречи за "Бостон Брюинс" и "Аризону".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks to the @sdgullsahl for the ice time, only 365 days till next season 👻

A post shared by Craig Cunningham (@craig.cunningham14) on

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