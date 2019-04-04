Потерявший ногу игрок НХЛ снова вернулся на лед

Врачам удалось спасти жизнь хоккеиста, но из-за нарушение кровообращения пришлось ампутировать левую ногу. Каннингхэм собрал всю волю в кулак и после курса реабилитации заказал себе протез, с помощью которого смог не только вернуться на лед, но и показать хорошую технику и скорость.