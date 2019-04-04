Потерявший ногу игрок НХЛ снова вернулся на лед

Жизнь Крейга Каннингхэма крутo изменилась 19-го ноября 2016 года, когда на раскатке перед матчем АХЛ сердце игрока внезапно остановилось.
Врачам удалось спасти жизнь хоккеиста, но из-за нарушение кровообращения пришлось ампутировать левую ногу. Каннингхэм собрал всю волю в кулак и после курса реабилитации заказал себе протез, с помощью которого смог не только вернуться на лед, но и показать хорошую технику и скорость.
В настоящий момент Каннингхэм, карьера в хоккее которого оборвалась в фарм-клубе "Аризоны" "Таскон Роадраннерс", работает скаутом талантов в аризонском клубе.
Каннингхэм провел в НХЛ 63 встречи за "Бостон Брюинс" и "Аризону".