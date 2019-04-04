Галерея: в продаже солидный особняк под Ригой

Площадь дома – 607 квадратных метров, площадь участка - 5 000 кв.м. Есть возможность купить находящийся рядом земельный участок с непосредственным выходом к озеру.

Район считается престижным, берег озера застроен эксклюзивными особняками с причалами для яхт и катеров. Имеется выход в море.

Дом построен по эксклюзивному индивидуальному проекту в югенд-стиле и состоит из четырех спален с отдельными санузлами и гардеробными, двух гостевых комнат, гостиной (60 м2), детской, кабинета, турецкой и русской бань, бассейна с каскадом и зоной спа, винного погреба.

В оформлении интерьера использованы только высококачественные и дорогие материалы: цельный оникс, венецианская штукатурка, отточенто, камни Сваровски.

На территории находится ухоженный сад с дорожками, газонами, фруктовыми и декоративными посадками, беседкой.