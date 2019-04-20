Из жизни: как риелторы и клиенты обманывают друг друга

Хотя у нас в Эстонии процесс купли-продажи квартиры или сдачи внаем организован все-таки несколько по-другому, эти российские истории могут быть поучительными и для наших читателей.
Россияне привыкли опасаться агентов по недвижимости – у них может быть тысяча и одна приманка на живца, то есть жильца. Но обманывают не только риелторы, но и самих риелторов — хозяева квартир, будущие жильцы и даже коллеги. Известная российская фирма ЦИАН попыталась взглянуть на проблему с разных сторон и собрала несколько историй из личного опыта агентов, а также их клиентов.
«Простите, эту квартиру только что сдали…»
«Но я могу вам предложить квартиру в том же районе на 5 тысяч дороже. Смотреть будете?» И ты, конечно, от безысходности соглашаешься. На такой крючок мы попали сознательно – знали, что это просто безобидный трюк со стороны риелторов. Схема такая – ты клюешь на объявление об уютной квартире по заманчивой цене, а тебе риелтор сообщает, что она только что сдана. Но есть в этом же районе похожая. Правда, окна не пластиковые, первый этаж вместо последнего, зато посмотреть можно сегодня!
Решив, что это не самый опасный розыгрыш, мы таки согласились. Квартира оказалась на удивление вполне приемлемой, с адекватной ценой и хозяевами. Начались мучительные дни ожидания: претендентов много, а квартира одна. Время поджимало, с предыдущей квартиры нас с молодым человеком должны были выгнать в конце месяца, а нам нужно срочно было куда-то везти свои чемоданы перед отпуском. Мы звонили каждый день агенту, говорили о своей ситуации, но она лишь обещала перезвонить с результатом. Когда обстановка накалилась почти до предела, риелтор сказала: нужно срочно внести залог. Мы в этот же день оставили 10 тысяч рублей, естественно, под расписку, что деньги не возвращаются, если мы добровольно откажемся от квартиры. В нашей ситуации мы даже и не думали об этом.
Отправившись перед переездом на неделю в отпуск, я по наитию зашла на сайт с объявлениями. Смотрим – а наша квартира до сих пор там! Пишу агенту, а она как ни в чем не бывало сообщает – мы с вами еще договор не подписали, так что пока показы продолжаются. Слово за слово, мы разругались в пух и прах, на тот момент мне не хотелось уже иметь никаких дел с этой обманщицей. Агент провоцировала меня во время беседы, и на ее вопрос «так что, вы расторгаете сделку?». На эмоциях я написала утвердительный ответ. Тут и попалась – в истории нашей переписки было видно, что первая сотрудничество захотела прекратить я. Так что своего залога обратно мы так и не получили.
Телефонный номер по цене аренды
Мы с подругой уже отчаялись найти подходящее жилье без агента – две молодые девушки почему-то вызывали подозрения у собственников. В их понимании, мы обязательно должны устроить из квартиры бордель, завести кошек, портящих мебель и прочее. В ход пошли объявления от агентств недвижимости – выбор стал гораздо больше, но цена стала кусаться в два раза больнее.
Попав в первый раз на просмотр квартиры от агента – мы вместе с другими претендентами простояли в очереди на просмотр около часа, а в итоге квартиру так и не получили. Похожая ситуация повторилась еще раз. Сложно было понять, ради чего мы должны платить агенту, если он не может даже обеспечить комфортный просмотр без конкурирующих вздохов в спину?
Наконец наткнулись на объявление о сдаче старенькой двушки на Пролетарской. Обои, иконы, платяные шкафы – все в лучших традициях. Заманила цена, звоним агенту. Он просит свои 100% комиссионных, диктует адрес, мол, в 7 часов вас будет ждать хозяйка на осмотр. Пришли – дверь открывает милая бабуля. Показывает, рассказывает, соглашается, что мебель мы заменим, обои переклеим. Интересуемся, как много желающих снять? Отвечает – никого. Мол, повесила объявления на соседние дома, и тут объявился риелтор, предложил помочь. Старушка согласилась, только вот риелтора она ни разу в жизни не видела, просмотры он не устраивает, даже не помог составить договор. Просто звонит и говорит, что в такое время придут люди. В общем, перемыли мы все кости этому жулику и решили, что бабуля сдаст нам квартиру напрямую. Было ли нам стыдно? Нет. Телефонный номер точно не стоит тех комиссионных, который он потребовал.
Рыбак рыбака
Только устроившись на работу с недвижкой, я сразу же совершил несколько удачных сделок. Проработав в агентстве около двух месяцев, ушел и продолжил работу на себя — находил объявления в социальных сетях, предлагал свои бесплатные услуги хозяевам, деньги за сдачу брал только с жильцов. Объявления выкладывал на сайте аренды квартиры, предлагал своим текущим клиентам. Я никого не обманывал, работал с собственниками на честном слове, без договора о сотрудничестве.
Как-то я выложил очередное объявление на сайт – шикарную трешку с видом на центральную площадь города. У меня на примете даже были потенциальные жильцы – двум состоятельным парам эта квартира вполне пришлась бы по душе. Предвкушая хороший процент от сделки, первое время я и не обратил внимания, что звонки по этому объекту не поступают. Спустя неделю звонят хозяева трешки и сообщают о том, что передумали сдавать. Делать нечего, полез на сайт снимать объявление. И вижу – мое объявление продублировано от другого лица. С моими фотографиями, описаниями. По неопытности я указывал всегда в объявлении улицу и дом – это упрощает поиск для соискателей. Это же и помогло другому риелтору без проблем найти контакты хозяев, как выяснилось позже.
Конечно, я позвонил хозяевам. На что получил ответ, что им без разницы, кто первым сдал квартиру – с тем и работают. А со мной они договор не заключали, так что ничего не должны.
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Остерегайтесь агентств по недвижимости, которые перед просмотром квартиры просят вас заехать в офис, чтобы перед арендой подписать какие-то документы. Помните, ни один профессионал не будет просить у вас деньги за свои услуги заранее. Никаких взносов, комиссий – оплата идет только строго после проделанной работы. Вместо аванса заключайте договор задатка, который вносится по договору предварительной аренды/покупки жилья. Не платите никакие деньги за списки якобы свободных квартир, это старая схема мошенничества. Пользуйтесь услугами только проверенных людей и компаний, лучше один раз переплатить, чем потом потерять двойную, а то и тройную сумму.