Из жизни: как риелторы и клиенты обманывают друг друга

Россияне привыкли опасаться агентов по недвижимости – у них может быть тысяча и одна приманка на живца, то есть жильца. Но обманывают не только риелторы, но и самих риелторов — хозяева квартир, будущие жильцы и даже коллеги. Известная российская фирма ЦИАН попыталась взглянуть на проблему с разных сторон и собрала несколько историй из личного опыта агентов, а также их клиентов.

«Простите, эту квартиру только что сдали…»

«Но я могу вам предложить квартиру в том же районе на 5 тысяч дороже. Смотреть будете?» И ты, конечно, от безысходности соглашаешься. На такой крючок мы попали сознательно – знали, что это просто безобидный трюк со стороны риелторов. Схема такая – ты клюешь на объявление об уютной квартире по заманчивой цене, а тебе риелтор сообщает, что она только что сдана. Но есть в этом же районе похожая. Правда, окна не пластиковые, первый этаж вместо последнего, зато посмотреть можно сегодня!

Решив, что это не самый опасный розыгрыш, мы таки согласились. Квартира оказалась на удивление вполне приемлемой, с адекватной ценой и хозяевами. Начались мучительные дни ожидания: претендентов много, а квартира одна. Время поджимало, с предыдущей квартиры нас с молодым человеком должны были выгнать в конце месяца, а нам нужно срочно было куда-то везти свои чемоданы перед отпуском. Мы звонили каждый день агенту, говорили о своей ситуации, но она лишь обещала перезвонить с результатом. Когда обстановка накалилась почти до предела, риелтор сказала: нужно срочно внести залог. Мы в этот же день оставили 10 тысяч рублей, естественно, под расписку, что деньги не возвращаются, если мы добровольно откажемся от квартиры. В нашей ситуации мы даже и не думали об этом.

Отправившись перед переездом на неделю в отпуск, я по наитию зашла на сайт с объявлениями. Смотрим – а наша квартира до сих пор там! Пишу агенту, а она как ни в чем не бывало сообщает – мы с вами еще договор не подписали, так что пока показы продолжаются. Слово за слово, мы разругались в пух и прах, на тот момент мне не хотелось уже иметь никаких дел с этой обманщицей. Агент провоцировала меня во время беседы, и на ее вопрос «так что, вы расторгаете сделку?». На эмоциях я написала утвердительный ответ. Тут и попалась – в истории нашей переписки было видно, что первая сотрудничество захотела прекратить я. Так что своего залога обратно мы так и не получили.

Телефонный номер по цене аренды