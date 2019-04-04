Пенсионерка встревожена: вернут ли в Ласнамяэ рынок и магазин любимой торговой сети?

«Раньше у нас на Паэ были магазин Maxima и рынок, потом еще Rimi пристроили. Когда началось благоустройство микрорайона, нас сказали, что торговые точки по адресу Паэ, 76 и 78 закроют, но после окончания работ непременно вернут. И вдруг на днях я смотрю телевизор и слышу, что там останется только Rimi, о Maxima и рынке ни слова. Неужели их не будет? Мы, пенсионеры, отказываемся ходить за продуктами в другие места, верните рынок и магазин любимой торговой сети!» - просит читательница.

Действительно, в конце 2018 года горуправа Ласнамяэ сообщала о начале реконструкционных работ по адресу Паэ, 76 и 78. Было обещано, что на месте небольших амортизированных помещений появятся два новых просторных сетевых магазина с более широким ассортиментом товаров.

Также проектом была предусмотрена реконструкция пешеходной зоны, которая соединяет рынок Паэ с улицей Смуули. На протяжении всего променада должны появиться новое современное освещение, асфальтовое покрытие, зоны для отдыха, скамейки, и двухуровневое озеленение в виде кустов и деревьев.

Как сообщила порталу Rus.Postimees советник по связям с общественностью Ласнамяэской городской управы Анне Луйска, согласно первоначальным данным, находящийся по адресу Паэ, 76 и 78 торговый центр должен вновь распахнуть свои двери в середине июня. «В обновленном торговом центре продолжат работу Maxima, Rimi и другие партнеры. Относительно открытия маленького рынка владельцы еще не приняли окончательного решения», - рассказала она.

Исполнительный директор Maxima Марко Пыдер также подтвердил возвращение их магазина на прежнее место. «В первую очередь, мы хотим предложить имеющийся в Maxima X ассортимент продуктов. Кроме того, там можно будет купить что-нибудь в дорогу, поскольку в наличии будет food-to-go, то есть употребляемая на ходу еда», - прокомментировал он.